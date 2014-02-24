هجوم على أفضل حكم في إيطاليا.. بسبب لاعب مغربي

تعرض الحكم الدولي الإيطالي نيكولا ريزولي لانتقادات لاذعة في العديد من وسائل الإعلام الإيطالية؛ بسبب تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء بدت واضحة لتورينو خلال مباراته المثيرة، البارحة، أمام يوفنتوس في "الديربي" الشهير للمدينة.

وأعيق نجم تورينو الدولي المغربي عمر القادوري بشكل واضح من نجم يوفنتوس أندريا بيرلو في اللحظات الأخيرة من المباراة داخل منطقة العمليات، لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء، أجمعت معظم الصحف الإيطالية على أنها مستحقة.

واعتبرت وسائل إعلام إيطالية أن ريزولي كان ظالماً بحق تورينو بتجاهله احتساب ركلة الجزاء، مؤكدة أنه حرم النادي من إمكانية دخول التاريخ في حال ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف التعادل، على اعتبار أنه لم يسجل ولو هدف واحد في شباك "السيدة العجوز" منذ 12 عاماً.

ومن جانبه، هاجم جيامبيرو فينتورا، مدرب تورينو حكم "الديربي"، مبدياً خيبة أمله من قراراته العكسية، ولاسيما تجاهله احتساب ركلة الجزاء الواضحة في الشوط الثاني لصالح عمر القادوري.

وقال فينتورا: "كان بإمكاننا أن نتعادل بركلة الجزاء التي لم تُحتسب للقادوري ولم يكن أحد ليشتكي، في الديربيات أمام يوفنتوس دوماً ما تكون القرارات ضدنا، وأشعر بخيبة الأمل عندما أتذكرها".

يذكر أن اللاعب المغربي خطف الأضواء خلال المباراة واختارته العديد من وسائل الإعلام الإيطالية واحداً من أبرز نجوم "الديربي"، وكان قريباً من هز شباك الحارس المخضرم جانلويجي بوفون في أكثر من مناسبة لولا سوء الطالع الذي لازمه.

ومن المعروف أن ريزولي يعد الحكم الأفضل في إيطاليا حالياً، ومن أبرز الحكام في القارة الأوروبية، وأُسند إليه إدارة المباراة النهائية لدوري الأبطال في نسخته الماضية بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، على ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

