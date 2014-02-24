يونايتد يبحث عن المجد الأوروبي لتعويض إخفاقه المحلي

بعد ان بات امله في احتلال احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل ضئيلا، يسعى مانشستر يونايتد الى تحقيق نتيجة ايجابية خلال مواجهته اولمبياكوس اليوناني في اثينا في ذهاب الدور ثمن النهائي، غدا الثلاثاء، ليبقي على حظوظه في احراز اللقب.

وتمثل البطولة الامل الاخير ليونايتد لاحراز لقب هذا الموسم بعد خروجه من مسابقتي الكأس المحليتين وابتعاده بفارق كبير عن تشلسي المتصدر في الدوري الانجليزي الممتاز.

ويتخلف مانشستر يونايتد بفارق 11 نقطة عن منافسه اللدود ليفربول صاحب المركز الاخير المؤهل الى دوري الابطال الموسم المقبل قبل 11 مرحلة من نهاية البطولة وهو فارق من الصعب تعويضه خصوصا في ظل تراجع مستوى الشياطين الحمر هذا الموسم.

ولم يفز مانشستر يونايتد سوى في اربع مباريات من اصل 11 خاضها منذ مطلع العام الحالي، لكنه لم يخسر في دور المجموعات في البطولة القارية هذا الموسم، حيث فاز في اربع مباريات وتعادل في اثنتين في مجموعة ضمت باير ليفركوزن الالماني وشاختار دانييتسك الاوكراني وريال سوسييداد الاسباني.

ولم يحقق ممثلا الكرة الانجليزية مانشستر سيتي وارسنال النتيجة المرجوة بسقوطهما امام برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني بنتيجة واحدة على ارضهما صفر-2 الاسبوع الماضي، لكن مانشستر يونايتد يريد تغيير هذه المعادلة والتاريخ يصب في مصلحته لانه حسم المواجهات الاربع السابقة التي جمعته باولمبياكوس حتى الان في مصلحته.

ويقول هداف مانشستر يونايتد الهولندي روبين فان بيرسي "ليس من السهل احراز لقب دوري ابطال اوروبا. انها مسابقة لا يفوز بها الكثير من اللاعبين. يبدو ان الامور تزداد صعوبة مكن موسم الى اخر لان مستوى الاندية يرتفع دائما".

واستعد مانشستر بفوز جيد على كريستال بالاس بهدفين نظيفين سجل الاول فان بيرسي نفسه في حين اضاف واين روني الثاني من تسديدة على الطاير.

وكان روني ربط نفسه بفريقه لخمسة مواسم ونصف اضافية مقابل اجر اسبوعي بلغ 300 الف جنيه استرليني (حوالي 470 الف دولار).

ولن يتمكن صانع الالعاب الاسباني خوان ماتا من المشاركة لانه خاض هذه المسابقة في صفوف تشلسي في دور المجموعات.

ويأمل مدرب يونايتد ديفيد مويز في تعافي فيل جون وجوني ايفانز ورافايل دا سيلفا من الاصابة بعد غياب الثلاثي عن مباراة كريستال بالاس.

في المقابل، يعيش اولمبياكوس افضل ايامه في الدوري المحلي حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في مباراتين من اصل 26 مباراة وبلغ نصف النهائي من مسابق الكأس المحلية ايضا.

وكان اولمبياكوس خسر هدافه كوستاس ميتروغلو الذي انتقل الى صفوف فولهام الانجليزي.

ويضم الفريق اليوناني بعض الاسماء المعروفة امثال الارجنتيني خافيير سافيولا لكنه سيغيب عن المباراة ضد يونايتد للاصابة ومن المتوقع ان يقود خط الهجوم النيجيري مايكل اولايتان.

ويقول اولمبياكوس نجم خط وسط ريال مدريد في الثمانينات ميشال الذي اعرب عن رضاه التام بعد فوز فريقه على كريث برباعية نظيفة، السبت الماضي، وقال "اود رؤية فريقي وهو في كامل تركيزه ضد يونايتد كما فعل ضد كريت. نخوض كل مباراة بجدية عالية واعتقد باننا سنقدم عرضا جيدا الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا".



زينيت - دورتموند

لا يدخل بوروسيا دورتموند وصيف المسابقة الموسم الماضي مباراته مع مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي في افضل احواله بعد سقوطه المدوي امام هامبورغ بثلاثية نظيفة السبت الماضي.

كما ان فريق المدرب يورغن كلوب يعاني من اصابات لابرز لاعبيه على رأسهم المدافع ماتس هوملز وزفن بندر والبولندي ياكوب بلاشيكوفسكي وايلكاي غوندوغان.

ووجه كلوب انتقادات عنيفة للاعبيه بعد الخسارة الثقيلة واعتبر بان فريقه استخف كثيرا بمنافسه فدفع الثمن لكنه قال "الامور ستكون مختلفة في مواجهة زينيت".

اما مدافع الفريق مانويل فرايدريخ فقال "نتيجة مباراة هامبورغ لن تؤثر على معنوياتنا. من الصعب تفسير تلك الهزيمة لكنها امور تحصل في كرة القدم".

ويقود زينيت مهاجم منتخب البرازل هولك وجناح ارسنال السابق اندري ارشافين.

وقال مدرب زينيت الايطالي لوتشيانو سباليتي "نحو جاهزون تماما لمواجهة دورتموند".

وخاض زينيت العديد من المباريات التجريبية في الاونة الاخيرة بسبب توقف الدوري المحلي حيث فاز في 5 من اصل 10 مبارياتا خاضها في قطر وتركيا واسرائيل.

يذكر ان زينيت بلغ الدور الثاني بفوزه في مباراة واحدة في دور المجموعات.

