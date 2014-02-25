إبراهيموفيتش "يُكذّب" صحيفة إنجليزية

نفى مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش- جملة وتفصيلاً- التصريحات التي نسبتها إليه صحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية، والتي أشارت فيها إلى أنه سيُدمر دفاعات أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في حال انتقل بالفعل للعب في "البريميرليغ".

وأكّد مهاجم المنتخب السويدي بأنّه لم يتحدث "قط" مع أي صحافي إنجليزي أو حتى أي شخص مسؤول من صحيفة "ميرور" الإنجليزية، والتي نسبت على لسانه تصريحاً مُثيراً ذكر فيه بأنه سيُحطم كل دفاعات الأندية الإنجليزية لو كان يلعب لأحد أنديتها.

وأشار هدّاف الدوري الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أنّ هذه لم تكن المرة الأولى التي يحدث له مثل هذا الأمر مع الصحافة الإنجليزية، واصفاً بالوقت ذاته ما تقوم به الصحيفة الإنجليزية بـ" النكتة ".

وكانت صحيفة "دايلي ميرور" قد نقلت تصريحاً على لسان اللاعب السويدي ذكر فيه بأنّه قد فضل الانضمام إلى الدوري الفرنسي عن الدوري الانجليزي, كونه كان سيُدمر دفاعات الفرق التي سيُواجهها في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



