إنزو زيدان يسير على خطى والده ويختار المنتخب الفرنسي

سار الابن الأول لأسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، إنزو زيدان، الذي يلعب في صفوف الفريق الثاني لنادي ريال مدريد الإسباني على نهج والده، بعدما قرر تمثيل المنتخب الفرنسي متجاهلاً رغبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في ضمه بالرغم من أنه يحمل الجنسية الإسبانية.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً والمولود في فرنسا، تلقى دعوة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من أجل تمثيل منتخب "الديوك" تحت 19 عاماً، ومن المتوقع أن يخضع لفحوصات طبية في الفترة ما بين 3 إلى 5 مارس المقبل.

ونقلت الصحيفة الفرنسية تصريحات ويلي سانيول المدير العام لمنخبات الفئات العمرية لفرنسا التي أكد من خلالها أن نجل زيدان اختار تمثيل المنتخب الفرنسي وارتداء نفس القميص الذي ارتداه والده، مشيراً إلى أنه بإمكانه تغيير رأيه في المستقبل.

وكان إنزو قد تلقى أيضاً دعوة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل تمثيل منتخب إسبانيا تحت 15 عاماً، وذلك بعد أن حصل اللاعب على الجنسية الإسبانية، لكنه فضل السير على خطى والده.

يذكر أن زيدان لديه ابن آخر اسمه لوكا ويلعب في مركز حراسة المرمى في صفوف الشباب بنادي ريال مدريد، وسبق له أن خطف الأنظار في بطولة الكأس الدولية تحت 17 عاماً التي أقيمت في قطر، وذلك بعدما قاد فريقه إلى نهائي البطولة بتصدياته الرائعة.

