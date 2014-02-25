الانضباط.. توقف مدرب النصر وتغرم مدرب الهلال

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بإيقاف الأوروغوياني دانيال كارينيو مدرب النصر مباراةً واحدة؛ بسبب كثرة اعتراضاته على حكم مباراة فريقه أمام الهلال، الجمعة الماضي, والتي أدت إلى استبعاده من المباراة مع مطلع الشوط الثاني.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم مدرب الهلال سامي الجابر مبلغ 50 ألف ريال؛ بسبب تصريحه ضد الحكام في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد نهاية مباراة فريقه أمام النصر الجمعة الماضي.

وأوقفت لجنة الانضباط البرازيلي فيرناندو مينيغازو لاعب نادي الشباب 4 مباريات رسمية مع تغريمه مبلغ 20 ألف ريال بسبب اتهامه للحكم بالرشوة في مباراة فريقه أمام النهضة، الجمعة الماضي, وغرمت اللجنة لاعب نادي الرائد حسين الشويش مبلغ 15 ألف ريال بسبب رفضه الظهور في حديث إعلامي مع القناة الناقلة.

