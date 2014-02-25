الشباب السعودي "يقهر" استقلال طهران في عقر داره

انتزع الشباب فوزا مستحقا في مستهل مشواره الآسيوي بعد تخطيه مضيفه الاستقلال الإيراني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على استاد أزادي بالعاصمة الإيرانية طهران في نطاق منافسات المجموعة الأولى من منافسات دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وبهذا الفوز، أودع الشباب أول ثلاث نقاط في رصيده، لينهي الجولة الاولى في المركز الثاني للمجموعة بفارق الأهداف خلف الجزيرة الإماراتي الذي فاز بدوره على الريان القطري بثلاثة أهداف لهدفين.

وسجل هدف الشباب الوحيد الفلسطيني عماد خليلي في الدقيقة 58.

كان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين حيث تبادلا الهجمات ولكن لم تكن هناك فرص حقيقية على المرميين.

وفي الشوط الثاني كاد الاستقلال يأخذ الأسبقية ولكن رأسية برهاني مرت بجوار القائم (57)، ورد عليه الشباب بقوة حين افتتح التسجيل بعد دقيقة واحدة عبر الفلسطيني عماد خليلي الذي تلقى كرة عرضية لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

وأهدر خليلي هدفا محققا عندما واجه المرمى الإيراني لكنه لعب الكرة فوق العارضة (68)، قبل أن يتألق الحارس السعودي وليد عبدالله ويتصدى لكرة برهاني القوية ببراعة (74).

ولاحت فرصة محققة للاستقلال ولكن كرة محمد مهدي مرت بمحاذاة القائم (84)، وأضاع البرازيلي رافينيا هدفا للشباب عندما انفرد بالمرمى ولعب كرة سهلة بين يدي الحارس سيد مهدي رحمتي (88)، وبعد دقيقة فوت البديل عبد المجيد الرويلي فرصة اضافة هدف ثان بعد أن واجه المرمى ولعب الكرة بجوار القائم.



الجزيرة يهزم الريان ويتصدر

حقق الجزيرة الاماراتي فوزا صعبا على ضيفه الريان القطري 3-2 اليوم الثلاثاء في ابوظبي ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.

وسجل الاكوداوري فيليب كاسيدو (3) والمغربي عبد العزيز براده (9) واحمد ربيع (72) اهداف الجزيرة، والارجنتيني لوتشو غونزاليس (59) والنيجيري كالو اوتشي (90) هدفي الريان.

كانت بداية الجزيرة الذي يشارك في البطولة للمرة السادسة على التوالي ساحقة عندما تقدم بهدفين نظيفين في اول 9 دقائق، وسط ضياع تام من قبل لاعبي الريان.

افتتح الجزيرة التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط اثر تسديدة قوية من كاسيدو بعدما تلقى تمريرة متقنة من براده، وسرعان ما اضاف براده نفسه الهدف الثاني بتسديدة قريبة خادعة بعدما تابع بنجاح تسديدة كاسيدو المرتدة من حارس الريان عمر باري (9).

ونجح الريان في تقليص الفارق عن طريق غونزاليس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستفيدا من كرة مرتدة من الدفاع الاماراتي (59)، لكن الجزيرة اعاد الفارق الى سابق عهده عبر البديل احمد ربيع مستفيدا من عرضية نجم المباراة براده (72) .

وسجل الريان هدفه الثاني عبر اوتشي بعد كرة اخطأ حارس الجزيرة علي خصيف في تشتيتها لتصل الى المهاجم النيجيري الذي لم يجد صعوبة في ايداعها الشباك (90).



الفتح يتعادل سلبياً مع بونيودكور

تعادل الفتح السعودي وضيفه بونيودكور الأوزبكي صفر-صفر، اليوم الثلاثاء، بالاحساء في الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جاء الشوط الأول باهتا من الجانبين وإن كان فريق الفتح هو الأكثر سيطرة على المجريات من خلال الانتشار السليم داخل الملعب وتبادل الكرات القصيرة بين اللاعبين، في حين اعتمد الفريق الضيف على التكتل الدفاعي أمام منطقة الجزاء وأغلق جميع المنافذ الدفاعية بشكل جيد، واعتمد في الهجوم على الارتداد السريع وبهذا الأسلوب وصل الفريق الضيف لمرمى الفتح في عدة محاولات بعد أن نجح لاعبوه في افتكاك الكرة من لاعبي الفتح في منطقة وسط الملعب.

عاب الفتح خسارته للكرة لحظة بناء الهجمة مما سهل الأمر على خط دفاع بونيودكور.

لم يشهد شوط المباراة الأول أو محاولة حقيقية للتسجيل وكانت أخطر فرص الفتح الكرة التي اخترق بها محمد حيدر الطرف الأيسر قبل ان يلعب كرة عرضية ماكرة اعتلت المرمى وسقطت على الشباك العلوية (10).

بحث فريق الفتح عن طريقه لفك التكتل الدفاعي للفريق الضيف فكان التصويب من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدات حسين المقهوي والبرازيلي خوسيه ايلتون ومحمد الفهيد وحمدان الحمدان لم تكن مركزة.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الفتح على مرمى الفريق الأوزبكي لكنه افتقد للكثافة العددية امام منطقة الجزاء.

وكانت الهجمات المرتدة تشكل خطورة بالغة على مرمى فريق الفتح وخاصة عبر الأطراف.

حاول الفتح تسجيل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة فحصل على عدد من الفرص لكن النتيجة بقيت على حالها مع صافرة الحكم.

وبنفس المجموعة تعادل فريقا الجيش القطري وفولاد خوزستان الإيراني سلبياً.