الفتح والشباب في مهمة صعبة بدوري أبطال آسيا

تسعى فرق الفتح والشباب السعوديان والجيش والريان القطريان والجزيرة الإماراتي لبداية قوية في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات نسخة 2014 من البطولة القارية.

وسيخوض الفتح بطل الدوري السعودي في النسخة الماضية أول مشاركة آسيوية في تاريخه أمام بونيودكور الأوزبكي على ملعبه في الأحساء، فيما سيلعب الشباب في ضيافة الاستقلال الإيراني.. بينما يلعب الريان القطري في ضيافة الجزيرة الإماراتي ويستضيف الجيش القطري فولاذ خوزستان الإيراني.

وستنتظر فرق الهلال والاتحاد السعوديان ولخويا والسد القطريان والعين والأهلي الإماراتي يوم الأربعاء لظهورهم الأول في بطولة آسيا.

وضمن مباريات المجوعة الأولى يحاول الشباب العودة من طهران بنتيجة إيجابية من مباراة صعبة.. ويحتل الشباب المركز الرابع في الدوري هذا الموسم بعد خسارته أمام النهضة في الدوري المحلي 4-1.. ويعاني الشباب كثيرا محليا ولكنه يملك من اللاعبين ما قد يعيد له التوزان بوجود أحمد عطيف والبرازيليين فرناندو مينغازو ورافينها.. والحارس وليد عبدالله.. وشدد مدرب الشباب التونسي عمار السويح أنه سيلعب دون الاهتمام بجماهير الاستقلال الكبيرة.. وقال قبل المباراة: "سنركز على أن يلعب الفريق بنفس النسق دون الاكتراث للحشد الجماهيري المتوقع".. وشدد السويح على أن الأهداف التي تلج مرماه تأتي بسبب الأخطاء وأضاف: "الأهداف التي ولجت المرمى الشبابي كانت نتيجة أخطاء فردية، وسوء طالع، وهي أمور عالجناها".

وضمن المجموعة ذاتها يستضيف الجزيرة الريان القطري في مباراة خليجية خالصة.. ويأمل الجزيرة في تكرار سيناريو مشاركته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل عامين عندما فاز على الريان القطري وحقق أفضل نتائجه بالبطولة.

ومنذ الظهور الأول للجزيرة في دوري الأبطال قبل خمس سنوات وهو يبحث عن إنجاز يليق بمستواه الفني على الصعيد المحلي فلم يتأهل للدور الثاني سوى مرة واحدة فيما خرج من النسخ الباقية من الدور الأول.. ويعيش الجزيرة أياما سعيدة تحت قيادة مدربه الإيطالي والتر زينجا الذي تولى قيادته بدلا من الإسباني لويس ميا الذي لم يحقق طموحات الفريق.. وعاد زينجا الذي سبق ودرب نادي النصر السعودي الجزيرة إلى طريق الانتصارات وتقدم إلى المركز الثالث في الدوري.

ويعتمد الفريق على مجموعة من لاعبي منتخب الإمارات مثل المهاجم علي مبخوت وجمعة عبد الله وموسى عبد الله والحارس علي خصيف.

وفي المقابل لا يختلف حال الريان كثيرا عن الجزيرة فهو الآخر لم يتجاوز الدور الأول إطلاقا على الرغم من ظهوره الثابت في البطولة واعتاد الخروج المبكر من المسابقة وآخرها العام الماضي.

ورغم معاناة الريان هذا الموسم على الجانب المحلي فإنه حقق فوزين في آخر مباراتين على الخريطيات والأهلي لكنه مازال يصارع للهروب من الهبوط في ظل وجوده في المركز الثاني عشر.. وسيعتمد مدرب الريان مانول خيمينيز على ثنائي منتخب نيجيريا كالو أوتشي وياكوبو ايجبيني إضافة إلى الأرجنتيني لوتشو جونزاليس والكوري تشو يونج هونج.

المجموعة الثانية

في المجموعة الثانية يخوض الفتح السعودي أول مباراة له عبر تاريخه في دوري أبطال آسيا عندما يستضيف بونيودكور الأوزبكي في الأحساء.. ويسعى الفتح الى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية جيدة ولكنه سيواجه فريقا أكثر خبرة منه وتمرسا في البطولات الآسيوية.

وتميل الكفة لصالح الضيف الأوزبكي الذي فاز بلقب الدوري المحلي في وقت تراجعت فيه نتائج الفتح بشكل مخيف في الدوري السعودي وبات يصارع للبقاء ضمن فرق دوري المحترفين ولكن ما قد يصب لصالح الفتح أن الدوري الأوزبكي لم ينطلق بعد مما يجعله أكثر جاهزية فنيا.. ولكن الفتح مازال يملك أهم مفاتيح التألق التي قادته في الموسم الماضي للفوز باللقب بوجود الكونغولي درويس سالمو والبرازيلي إلتون جوزيه وحمدان الحمدان وحسين المقهوي وعبد العزيز بوشقراء والحارس عبد الله العويشير.. وأكد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال أنه سيلعب بشكل متحفظ خوفا من قوة الفريق الأوزبكي وقال قبل المباراة: "نعلم جيداً بأن هذه المواجهة هي الأولى للفريق الأوزبكي في موسمه الرياضي فالدوري الاوزبكي لم ينطلق حتى الآن وأعتقد بأن هذه نقطة يجب أن نستفيد منها".. وتابع: "درسنا جوانب القوة والضعف لدى الفريق ولذلك يجب أن نستغل كافة العوامل التي معنا من الأرض والجمهور وأن نقدم مباراة جيدة تليق بالفتح وبالكرة السعودية".

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يطمح الجيش القطري الي مواصلة الانتصارات التي بدأها في التصفيات المؤهلة الى دور المجموعات عندما يستضيف فولاذ الايراني.

وتأهل الجيش لدوري المجموعات بعد تفوقه علي ناساف الاوزبكي 5-1 في الدور التمهيدي الثاني، وعلى القادسية الكويتي 3-0 في الدور التمهيدي الثالث، بينما يشارك فولاذ مباشرة في منافسات الدور الأول.

وتبدو الفرصة سانحة أمام الجيش لمواصلة الانتصارات وبدء البطولة بنتيجة جيدة، خاصة وأن فارق الخبرة ليس كبيرا بين الفريقين اللذين يشاركان للمرة الثانية على التوالي على الصعيد القاري، وربما تعد كفة الجيش أرجح حيث تأهل الموسم الماضي في أول مشاركة الى دور الثمن النهائي للبطولة.. وسيعتمد ثاني الدوري القطري على قلب الدفاع البرازيلي اندرسون ومواطنه نيلمار رأس الحربة بعد شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما.. ولكنه سيفتقد جهود هدافه الكوري الجنوبي كيو لي سيو بسبب الإيقاف للإنذار الثاني الذي حصل عليه أمام القادسية.

ويخشى الجيش من أنه لا يملك أية معلومات عن خصمة.. وقال مدربه التونسي نبيل معلول قبل المباراة: "سنواجه فريقا مجهولا في اللقاء القادم لعدم توافر أي فيديوهات لديه عن الفريق لمتابعة طرق لعبه وخوضه المباريات".

مباريات شرق آسيا

ضمن مباريات شرق آسيا وفي المجموعة الخامسة يلعب شان دونع الصيني مع بوريرام يونايتد التايلاندي فيما يحل سيريزو أوساكا الياباني ضيفا على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وفي المجموعة السادسة يستضيف سانفريس هيروشيما الياباني بكين غوان الصيني فيما يحل سنترل كوست ماريترز الأسترالي ضيفا على اف سي سيئول الكوري الجنوبي.