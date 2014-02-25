برشلونة.. يبدأ البحث عن خليفة "بويول"

يسعى فريق برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، للتعاقد مع مدافع مميز ليقود دفاع الفريق في الموسم المقبل خلفا للقائد كارليس بويول ، حسبما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الثلاثاء.

أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بويول، الذي سيكمل عامه 36 في ابريل المقبل، قرر الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، عقب تواصل معاناته مع الإصابات خلال الأعوام الأربع الأخيرة.

ولم يشارك بويول مع برشلونة هذا الموسم سوى في 11 مباراة فقط في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق الكاتالوني، وأصبح خارج حسابات الأرجنتيني خيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة.

وشارك بويول في 391 مباراة مع برشلونة منذ عام 1999، وأصبح قائدا للفريق منذ عام 2004، وقاد برشلونة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والفوز بالدوري الإسباني في ست مناسبات.

ويعد بويول أحد العلامات المميزة في تاريخ برشلونة، في ظل تميزه الدائم بالروح القتالية وعدم الاستسلام للهزيمة.

وخاض بويول 100 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، وقاد الفريق للتتويج بكأس العالم الماضية التي أقيمت بجنوب إفريقيا عام 2010، ولكنه يبدو بعيدا تماما عن قائمة الفريق التي ستشارك في مونديال البرازيل في الصيف المقبل.

وأكدت سبورت أن إدارة برشلونة أبدت اهتمامها بالعديد من المدافعين المميزين لتعويض رحيل بويول، يأتي في مقدمتهم الكسندر دراجوفيتش مدافع دينامو كييف الأوكراني، وماتيو موساشيو مدافع فياريال الإسباني.

ويتعين على برشلونة أيضا التعاقد مع حارس مرمى خلفا للحارس الحالي فيكتور فالديز الذي قرر الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية عقده الصيف المقبل.

