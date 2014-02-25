بطولة أندية الخليج: الرائد يفرط في الفوز على الجهراء

تعادل الجهراء الكويتي مع الرائد السعودي 2-2 اليوم الثلاثاء في البحرين، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى من الدور الاول لبطولة الاندية الخليجية في كرة القدم.

وتصدر الجهراء ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بعد تعادله في الجولة الاولى مع مضيفه صحم العماني (نقطة واحدة) الذي يتساوى في كل شيء مع الرائد، مع العلم ان بطل المجموعة ووصيفه يتأهلان الى الدور ربع النهائي.

وجرى نقل المباراة من الكويت الى البحرين بعد اعتذار تلفزيون الكويت عن نقلها لانشغال سيارات البث المباشر بالاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وضع عبيد رافع الجهراء في المقدمة في الدقيقة 60، الا ان الرائد رد بعد عشر دقائق عن طريق مشعل العنزي الذي سجل هدفا ثانيا ايضا في الدقيقة 72.

وابى الجهراء الخروج من المباراة المعتبرة على ارضه خالي الوفاض وسجل له فيصل زايد هدف التعادل في الدقيقة 80.



النصر الإماراتي يكتسح الخور القطري

اكتسح النصر الاماراتي ضيفه الخور القطري 5-صفر، اليوم الثلاثاء، في دبي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الاندية الخليجية 29 في كرة القدم.

وسجل الاسترالي بيرت هولمان (13 و31) ومحمود خميس (71) والبرازيلي ليوناردو ليما (82) وحبيب الفردان (90) الاهداف.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهداف عن البسيتين البحريني الذي كان فاز على الخور 4-1 في الجولة الاولى.

ويتطلع النصر ومواطنه الشباب للابقاء على هيمنة الاندية الاماراتية على البطولة في السنوات الاخيرة.

واحرز بني ياس لقب النسخة الماضية، بعدما سبق ان نالها الجزيرة عام 2007 والوصل في 2009 والشباب في 2011.



الأردني مصطفى يحرم الشعلة من فوز مستحق

وفي الخرج أهدى الأردني محمد مصطفى مدافع الشعلة السعودي فريق الشباب الإماراتي نقطة ثمينة بعدما تكفل بتسجيل هدف التعادل بمرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 91.

وتقدم الشعلة أولاً عن طريق مهاجمه وليد الجيزاني في الدقيقة "52", وقبل نهاية المباراة سجّل الأردني محمد مصطفى هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.

ويتصدر فريق المحرق البحريني ترتيب المجموعة الثانية بفوز وحيد على الشعلة يليه الشباب الاماراتي والشعلة السعودي بنقطة وحيدة.