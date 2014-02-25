تراوري يزيد أحزان إيفرتون ويغيب للإصابة

أصيب المهاجم العاجي لاسينا تراوري المعار من موناكو إلى إيفرتون بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسابيع عدة كما أكد مدربه روبرتو مارتينيز.

وقال مارتينيز: "عندما يتعلق الأمر بإصابة مماثلة فنحن نتكلم عن أسابيع وليس أشهرا. لكن يتعين علينا أن نأخذ حذرنا مع لاسينا لأنه لاعب سريع وبالتالي يجب أن يشفى تماما من الإصابة قبل العودة الى الملاعب".

ولم يخض تراوري سوى مباراة واحدة في صفوف إيفرتون ضد سوانسي في مسابقة كأس إنجلترا منذ انتقاله إليه معارا من موناكو في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي.