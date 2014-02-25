دروغبا يقترب من العودة إلى تشلسي

أبدى مالك نادي تشلسي الإنجليزي، رومان إبراموفيتش، رغبته الكبيرة في إعادة لاعب الفريق السابق، ومهاجم نادي غلطة سراي التركي الحالي، الدولي الإيفواري ديدييه دروغبا، إلى صفوف فريق "البلوز" مرة أخرى ولكن من بوابة التدريب.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن الملياردير الروسي قد ناقش فكرة عودة لاعب الفريق السابق، الإيفواري ديدييه دروغبا، رفقة المدرب الحالي للفريق جوزيه مورينهو، لكن ليس للعب بل لكي يكون أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الإنجليزي.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن المدرب البرتغالي- الذي سبق وأن أعرب عن رغبته في ضم اللاعب صاحب الـ36 عاماً بداية الموسم الحالي كـ"لاعب"- قد رحّب بفكرة انضمام "دروغبا" إلى الجهاز الفني للفريق اللندني.

وسيتولى اللاعب العاجي مهمة إعداد مهاجمين شباب للنادي، وذلك بدلاً من إنفاق الملايين لجلب المهاجمين الكبار من الخارج، حيث ستكون الفرصة سانحة أمامه لإعداد جيل جديد من المهاجمين المتميزين في "ستامفورد بريدج".

جدير بالذكر، أنّ "دروغبا" سيستقبل رفقة فريقه التركي، مساء الأربعاء، فريقه السابق تشلسي، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب "تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس "، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيكون "دروغبا" أمام لحظات مؤثرة بالنسبة له، حيث قال اللاعب الإيفواري في المؤتمر الصحافي الذي أقيم عشية المباراة: "من الرائع، أن تلعب ضد فريقك القديم، المباراة ستكون عاطفية جداً بالنسبة لي، وستكون صعبة على فريقنا، يجب أن أكون مهنياً وأحترم القميص الذي أرتديه".