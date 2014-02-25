أولمبياكوس يزيد مواجع مانشستر يونايتد بفوز تاريخي

حقق أولمبياكوس اليوناني فوزا تاريخيا ومستحقا 2-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة اليونانية أثينا، ليصبح الفريق اليوناني قريبا للغاية من التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ 15 عاما.

وقدم أولمبياكوس، الذي صعد لدور الستة عشر للمرة الأولى منذ أربع سنوات، أفضل عروضه هذا الموسم وحقق فوزه الأول في تاريخه على ضيفه الانجليزي الذي تفوق عليه في جميع المباريات الأربع السابقة التي جمعت بينهما في البطولة.

في المقابل ظهر مانشستر يونايتد بعيدا تماما عن مستواه، ولم يشكل أدنى خطورة على مرمى أولمبياكوس، ليتلقى الفريق خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

وافتتح الأرجنتيني أليخاندرو دومينغيز النتيجة لمصلحة أولمبياكوس في الدقيقة 38، قبل أن يضيف زميله الكوستاريكي جويل كامبل الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وباتت مهمة مانشستر يونايتد صعبة للغاية في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب أولد ترافورد يوم 19 مارس المقبل، حيث يتعين عليه الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل إذا أراد التأهل إلى دور الثمانية.

دورتموند يقترب التأهل

وضع بوروسيا دورتموند الألماني قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب 4-2 على مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر للبطولة على ملعب بيتروفيسكي.

واتسمت المباراة بالقوة والإثارة خاصة في الشوط الثاني الذي أحرز خلاله أربعة أهداف، وقدم دورتموند أداء طيبا طوال شوطي المباراة، في الوقت الذي تأثر فيه لاعبو زينيت بالبعد عن حساسية المباريات عقب توقف النشاط الكروي في روسيا منذ ديسمبر الماضي بسبب العطلة الشتوية.

واستغل دورتموند حالة الارتباك التي عانى منها زينيت في بداية المباراة ليتقدم الفريق الألماني بهدفين مبكرين عن طريق الأرميني هنريخ مخيتاريان وماركو ريوس في الدقيقتين الرابعة والخامسة.

وشهد الشوط الثاني قمة الإثارة بعدما أحرز أوليغ شاتوف الهدف الأول لزينيت في الدقيقة 57 قبل أن يضيف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 61، ثم أضاف هالك الهدف الثاني لزينيت في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ليفاندوفسكي لزيارة الشباك مرة أخرى في الدقيقة 71 محرزا هدفه السادس في البطولة حتى الآن.

وأصبحت حظوظ دورتموند بهذا الفوز هي الأوفر للصعود إلى دور الثمانية في لقاء العودة الذي سيجرى بين الفريقين يوم 19 مارس المقبل على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألماني.