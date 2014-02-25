ريال مدريد يتسلح بـ"أنشيلوتي" لكسر العقدة الألمانية

يتسلح فريق ريال مدريد الإسباني، بمديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ وذلك لكسر عقدة الأراضي الألمانية، حينما يحل، مساء غد الأربعاء، ضيفاً على فريق شالكة في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتطلع نادي العاصمة الإسبانية، لكسر عقدة الأراضي الألمانية، التي لازمته منذ حوالي 14 عاماً، عندما يُواجه فريق "شالكة" الألماني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وترجع العقدة إلى فشل الفريق الملكي في تحقيق أي فوز على الأندية الألمانية منذ 14 عاماً، وبالتحديد منذ الفوز الذي حقّقه- في أرضية ملعب باي أرينا- على فريق باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 3-2 في سبتمبر من عام 2000.

ولم يُحقق عملاق الكرة الإسبانية سوى هذا الانتصار الوحيد في 24 مباراة زار فيها الأراضي الألمانية، وذلك مقابل 17 هزيمة و6 تعادلات، منذ زيارته الأولى إلى فريق ميونيخ 1860 في عام 1966، وحتى زيارته الأخيرة لملعب "سيغنال أيدونا بارك" الخاص بنادي بروسيا دورتموند، العام الماضي 2013.

وسيُعول فريق "ريال مدريد" على خبرة، وحنكة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب " فيلتينس أرينا" معقل فريق شالكة، لاسيّما وأنّ الأول يملك سجلاً إيجابياً في المباريات التي لعبها بالأراضي الألمانية.

ولم يتلقَ المدرب الإيطالي أي هزيمة في تسع زيارات سابقة للأراضي الألمانية، حيث تعادل في 6 مباريات و فاز في 3 مواجهات، كان من بينها فوزه على خصم الريال الحالي "شالكة" بنتيجة 3-2 في موسم 2004-2005، وحينما كان يتولى الإدارة الفنية لفريق إي.سي.ميلان الإيطالي.

كما سيدخل نادي العاصمة الإسبانية هذه المباراة، وهو "منتشياً" بانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة وأتلتيكو مدريد صاحبي المركز الثاني والثالث.

بالإضافة لذلك، فإن جمهور فريق "الميرنغي" سيكون على موعد مع عودة نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد انتهاء عقوبة إيقافه المحلي المثيرة للجدل لمدة ثلاث مباريات.

وتقف آمال فريق "شالكة" الألماني كحجر عثرة في طريق ريال مدريد- صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري الأبطال الأوروبي بتسع بطولات- حيث يتسلح فريق "الرويال بلوز" بسجل نتائج ريال مدريد المتواضع في مواجهاته بألمانيا، خاصة بالعامين الأخيرين، إذ ودع الفريق الإسباني منافسات دوري الأبطال من الدور نصف النهائي على يد فرق ألمانية.

ويأمل "شالكة" في السير على خطى مواطنيه "بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند"، اللذين أطاحا بريال مدريد من منافسات "التشامبيونز ليغ" في الموسمين الماضيين؛ وذلك مُعولاً على خدمات مهاجمه الهولندي كلاس يان هونتيلار، ومتوسط ميدانه البيروفي جيفرسون فارفان، إضافة إلى مهاجم إيه.سي.ميلان السابق كيفين برينس بواتينغ.