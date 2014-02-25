قدامى ريال مدريد وبرشلونة يلتقيان ودياً في عمان

تقام يوم 14 مارس القادم في سلطنة عمان لقاء نجوم التاريخ في ريال مدريد وبرشلونة على مجمع السلطان قابوس ببوشر، في لقاء ودي استعراضي يضم أهم لاعبي العالم في ريال مدريد وبرشلونة الذين اعتزلوا كرة القدم ( لقاء ماستر برشلونة وريال مدريد ) وحصلت العربية نت على تشكيلة كلا الفريقين، حيث يضم ريال مدريد المدافع هييرو، والمدافع ميشيل سلغاد، والمهاجم الاسطوري راؤول، والهولندي رود فان نيستلروي، والبرازيلي ربرتو كارلوس، والبرتغالي لويس فيغو وغيرهم، ومن برشلونة البرتغالي ديكو والبرازيلي ريفالدو ووالروماني جورج هاجي والهولندي زيندين والفرنسي لودوفيتش جيولي والبرازيلي جوليانو بيليتي.

وتلقى هذه المباريات رواجاً كبيراً في منطقة الخليج العربي، حيث سبق ان لعب ماستر المنتخب البرازيلي بقيادة بيبتو والدير وغيرهم لقاء امام نجوم المنتخب السعودي الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم 1994م في شهر أغسطس الماضي قي مدينة الرياض.