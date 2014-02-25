كأس أندية الخليج: الرائد في مواجهة الجهراء الكويتي

يسعى الرائد السعودي، في أول ظهور خليجي له، إلى العودة من مباراته أمام الجهراء الكويتي بنتيجة إيجابية في وقت تطمح فيه فرق، النصر والشباب الإماراتيان، والخور والخريطيات القطريان لبداية أفضل ويأمل فريقا الشعلة والنصر الكويتيان لتعويض إخفاقهما في الجولة الأولى.

وتلعب البطولة الخليجية في نسختها الـ29 بـ12 فريقا وزعت على أربع مجموعات تضم كل مجوعة 3 فرق فقط. ويتأهل الأول والثاني من كل مجوعة للدور الربع نهائي.

وسيحل الرائد السعودي اليوم الثلاثاء، ضيفا على الجهراء الكويتي ضمن مباريات المجوعة الأولى فيما يستضيف الشعلة السعودي الشباب الإماراتي ضمن المجوعة الثانية ويستضيف النصر الإماراتي الخور القطري في المجوعة الثالثة ويحل غدا الأربعاء النصر الكويتي ضيفا على الخريطيات القطري في المجوعة الرابعة.

ويتصدر صحم العماني والجهراء الكويتي المجموعة الأولى بعد تعادلهما في الجولة الأولى 1-1 فيما يتصدر المحرف الكويتي المجموعة الثانية بعد فوزه على الشعلة السعودي في المباراة الأولى.. ويتصدر الخور القطري المجموعة الثالثة بعد فوزه على البستين البحريني ويتصدر النصر الكويتي المجموعة الرابعة مناصفة مع النهضة العماني بعد تعادلهما في المباراة الأولى.

ولا يبلي الرائد جيدا في الدوري السعودي ويعاني من خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى ولكنه استعاد بعضا من توازنه بالفوز على الاتحاد 2-1 .. وهو ما يأمل مدربه التونسي عماد السالمي أن يكون دافعا جيدا للاعبين للفوز اليوم ولكنه أكد على أنه لا يهتم بهذه البطولة وكل تركيزه منصب على الدوري المحلي وسيعتبر مبارياته تجهيزا للاعبين.. وقال قبل المباراة: "هذه البطولة إيجابية للفريق وذلك لتحضير الفريق من الناحية الفنية وتجهيز بعض اللاعبين والعمل على تصحيح الأخطاء من خلال مباريات ذات طابع رسمي لأن مردودها الفني أكثر إيجابية".

وهو ذات حال الجهراء الذي سافر إلى البحرين بعد فوزه على السالمية.. وكان من المفترض أن تلعب المباراة في الكويت ولكن تم نقل المباراة للبحرين لعدم ملاءمة ملعب مبارك العيار، ويأمل الجهراء في تعويض التعادل الإيجابي في الجولة الأولى، الى جانب إثبات الذات في مشاركاته القليلة الخارجية.

وفي الخرج سيحاول الشعلة السعودي تجاوز خسارته في مباراته الأولى أمام المحرق البحريني عندما يستضيف الشباب الإماراتي الذي يقوده البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب الهلال السعودي السابق.. وتصب الفوارق الفنية في صالح الفريق الضيف، خاصة أن الشعلة يعاني كثيرا في الدوري المحلي ولا يملك الخبرة الكافية في مثل هذه المباريات، وهم كما الرائد يركز أكثر على تلافي خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى اكثر من المضي قدما في البطولة الخليجية.