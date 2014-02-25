كأس الملك: أبها والطائي يقصيان نجران والتعاون

فجّر فريقا أبها والطائي مفاجأتين من العيار الثقيل، بعدما تأهلا إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال؛ بفوزهما على فريقي نجران والتعاون في الدور 32 الذي شهد تأهل الاتفاق بفوزه على الدرعية بثلاثية نظيفة، والفيصلي بفوزه على الباطن 4-1 والعروبة بفوزه على الوطني 2-1.

وعلى استاد الامير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، نجح فريق أبها "درجة أولى" في حجز مكان له في دور 16 بعدما تغلب على ضيفه فريق نجران أحد فرق دوري جميل للمحترفين.

وتقدم أبها أولاً بهدفين نظيفين عن طريق صالح معلوي في الدقيقة 60 وعن طريق حسن القرني في الدقيقة 69.. ونجح فريق نجران بإدراك التعادل بهدفين في الدقائق الأخيرة، الهدف الأول أتى عن طريق مهاجمه البرازيلي دوس سانتوس في الدقيقة 86، والثاني عن طريق حمد الربيعي في الدقيقة 90.. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني تمكن مهاجم أبها مشاري القرني من تسجيل هدف الفوز لفريقه.



وسيلعب أبها في دور 16 امام فريق الفيصلي الذي نجح بالفوز على فريق الباطن 4-1.

الطائي يقصي التعاون

وفي بريدة تمكن الطائي "درجة أولى" من إقصاء مضيفه التعاون صاحب المركز الخامس في دوري جميل السعودي للمحترفين بعدما تغلب عليه بهدف نظيف سجله أحمد مطر في الدقيقة 12.

وسيلعب الطائي في دور الـ 16 أمام فريق الوحدة.

الاتفاق يكتسح الدرعية

وفي الدمام نجح الاتفاق بالتاهل إلى دور 16 بفوزه الكبير على فريق الدرعية "درجة أولى" بثلاثية نظيفة سجلها علي الزقعان "25" ومحمد كنور "29" والسنغالي بابا وايغو "38".

وسيلعب الاتفاق في دور الـ 16 أمام الفتح.

العروبة يهزم الوطني

وفي الجوف نجح العروبة بالتأهل إلى دور الـ 16 بعد فوزه على ضيفه الوطني "درجة أولى" 2-1.



وسجل أهداف العروبة الأردني عبدالله ذيب في الدقيقة "11", وعبدالاله الشمري في الدقيقة "14", وسجل هدف الوطني "عبدالعزيز ظاهر في الدقيقة "63".

وسيلعب العروبة في دور 16 مع الفائز من لقاء الأهلي والأنصار الذي سيقام مساء اليوم في ختام الدور 32.

