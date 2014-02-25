كرة القدم ..ستايل "1" !

أعترف أني أطلت في الغياب كثيرا عن هذه الزاوية...كنت في رحلة طويلة معكم عبر #الشرق أسبر أغوار كرة القدم.. أعترف أني لم أعد أتابع المباريات من أجل المباريات بل أصبحت عاشقا لما يدور خارج الخطوط البيضاء للمستطيل الأخضر.. أرى بأعين الجماهير حبها لكرة القدم وأحاول التعايش مع جو يبعد عنا آلاف الكيلو مترات.

لم أترك الخطط والتشكيل والأرقام والإحصائيات..بل وتعديت ذلك لأتعرف عن كثب على كرة قدم تعتبر استايل حياة الكثيرين.... لست مشجعا للاعب واحد كرافييل نادال أو تايغر وودز..أنا مشجع كرة قدم..وهو ما معناه بأني أعيش حياتي مع الجماهير وأعمل في اطار جماعي مثلها حيث لا أستطيع أن ألعب وحيدا كنادال ولكني أستطيع أن أكون لاعبا ضمن بقية اللاعبين.

حين يقول كارلوس بويول بأن كرة القدم مثل الحياة عليك الاستمتاع باللحظات السعيدة ولكن قبل ذلك عليك الاستعداد لما هو أسوأ فهو يعلمك بأن في الحياة لحظات سعاده لا تختلف عن لحظات الحزن.. في الوقت الذي أهمل فيه العالم دور لاعب الارتكاز كماكللي مثلا وركز على نجوم خط الهجوم كميسي ورونالدو أثبتت الكرة والحياة أن هناك العشرات كميسي ولكن القليلين من هم مثل ماكليلي في قدرته الوحيدة في قطع الكرات ولأن الحياة فيها من الظلم الكثير باع فلورنتينو بيريز ماكليلي بحجة أنه ليس بتلك الأهميه لاغيا عنصر الربط في الفريق...

الحياة فيها من الظلم الكثير... يقال إنك لكي تحرز الاهداف عليك أن تتمتع بالمراوغة ..يا ترى أي نوع من المراوغة يفيد في الحياة ! لقد تعود الكثيرون إهانة الجماليات حتى في كرة القدم فالبعض يرى أن النتيجة التي تنتهي بالفوز أهم من تقديم عرض مميز لكرة قدم تعتمد على الفرجة متناسين أن الحياة أكبر قيمة من فوز مؤقت يذهب في حال سبيله..

كرة القدم فيها لحظات انكسار وفيها خيال كبير على اللاعب دوما أن يجلس مع نفسه ليرتقي من أجل أن يتجاوز تلك اللحظات واصلا للقمة..الطموح في الكرة أمر مهم وهو يوضح بشكل بسيط الفارق بين لاعب راغب في بلوغ المجد وآخر قرر الحصول على "إجازة كسل" !

على الإدارات والفنيين واللاعبين أن يعوا أن لعبتهم لعبة جمهور... لا فائدة من الفوز إن كان المدرج خاليا.. حتى وإن ملأته بالجمهور غير الراغب باللعبة... هنا يجب على من يضع استراتيجية كرة القدم أن يقدمها وقد وضع فوقها طبقة من الشيكولاتة والمكسرات وفوقهم "حبة كرز" وهو الأمر الذي يجعل الجمهور هاربا دوما من الكرة المحلية لينغمس بعنف في "كوكتيل الطبقات " الأوروبي..

عدت لكم أكثر فلسفة وشغف بالمستديرة.. وهكذا الحياة ما دمنا نتعلم.

"فاول ثوب": الحياة بلا حلم.. بلا فائدة!

نقلاً عن "الشرق" القطرية