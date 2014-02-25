مدرب الشباب السعودي: جمهور الاستقلال "لا يرعبنا"

المصدر: جدة - د ب أ

وصلت بعثة فريق الشباب السعودي للعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، استعدادا لملاقاة فريق الاستقلال الإيراني في الدور الأول من بطولة دوري أبطال آسيا غدا الثلاثاء.

وشدد التونسي عمار السويح مدرب الشباب على صعوبة مواجهة الاستقلال الإيراني، مؤكداً عزم اللاعبين على تقديم صورة مشرفة تليق بسمعة الفريق في المشاركات الخارجية.

وأضاف: "خسرنا بعض العناصر ولكن سنركز على أن يلعب الفريق بنفس الإيقاع دون الاكتراث للحشد الجماهيري المتوقع".

من جهته أكد اللاعب أحمد عطيف أنه وزملاءه يعلمون قيمة وقوة عناصر فريق الاستقلال، ومدى صعوبة المواجهات مع الأندية الإيرانية، مؤكداً أنهم جاءوا لتقديم صورة مشرفة للسعودية عامة ونادي الشباب بصفة خاصة.

وأكد عطيف أنهم لديهم طريقتهم الخاصة لخوض مواجهة الاستقلال، مشيراً إلى أنهم سيحاولون تقليل السلبيات في اللقاء.

