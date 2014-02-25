مدرب الهلال: عقدة الآسيوية.. "كذبة" إعلامية

شدد المدير الفني لنادي الهلال السعودي سامي الجابر على أن العقدة المرتبطة بناديه خلال مشاركاته الآسيوية تعد إعلامية فقط، وقال في حديثه خلال المؤتمر الصحافي عشية مباراة فريقه امام الأهلي الإماراتي في المرحلة الاولى من دوري أبطال آسيا: "الإعلام ضخم الموضوع كثيراً، لنا في ريال مدريد الإسباني مثال حي، فهو أكثر الفرق الأوروبية تحقيقاً لدوري الأبطال ويغيب عنه حالياً لسنوات طوال دون أي تطرق للموضوع هناك".

ووعد الجابر بتقديم فريقه أفضل المستويات في النسخة الحالية، وقال: "البطولة الآسيوية عشتها كلاعب وإداري سابقاً, وكمدرب لأول مرة هذا الموسم, البطولة لها طعم خاص, لها جمال في كل أمورها, تنظيمها, اهتمام الاتحاد الآسيوي بها, وقوة منافسة الأندية فيها".

وعن إمكانية انتهاج خصمه لطريقة دفاعية في اللقاء قال: "جمال كرة القدم في اللعب المفتوح، ولكن لكل مدرب طريقته الخاصة التي نحترمها، وعلى العموم كل أندية الخليج تعتبر مكشوفة للجميع وليس جديداً مواجهة أي فريق للآخر".

ونوه الجابر في ختام حديثه بأن الهلاليين لن ينسوا اسم اولاريو كوزمين والذي سبق له تدريب النادي السعودي، ممتدحاً إمكانيات الأهلي الاماراتي ومؤكداً في ذات الوقت بأنه فريق متطور ومصنوع منذ سنوات وقال: "سنواجه فريقاً قوياً يتصدر الدوري المحلي".

القحطاني: سنسعد جماهيرنا

على صعيد متصل، أكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ياسر القحطاني بأن مباراة الهلال والأهلي الإماراتي تتحدث عن نفسها، نظراً لأنها تجمع فريقين كبيرين في القارة الآسيوية.

وأضاف القحطاني: "سندخل المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا والفوز والنقاط الثلاث نصب أعيننا, وذلك رغبةً منا في إسعاد جماهيرنا, لذا سنخرج بإذن الله بنتيجة إيجابية".

كوزمين خلال حديثه في المؤتمر الصحافي

كوزمين: الهلال صعب

من جانبه أكد مدرب الأهلي الاماراتي الروماني أولاريو كوزمين أن القدر قاده لمواجهة الهلال للمرة الثالثة في منافسات دوري أبطال آسيا، إذ واجه فريقه السابق وهو مدرب للسد القطري ومدرب للعين الإماراتي, وقال: "سعيد بالتواجد في نادي الهلال الذي قضيت فيه فترة طيبة من حياتي التدريبية.. القدر قادني لمواجهة الهلال وأطمح لتحقيق نتائج مميزة لفريقي الحالي النادي الأهلي في المسابقة الأكبر في آسيا".

وأوضح كوزمين أنه يعرف تماماً امكانيات خصمه في اللقاء، وقال: "تابعنا الهلال ونعرف قوته جيداً، ندخل المواجهة عبر بطولة جديدة تختلف عن المسابقات المحلية، نسعى من خلالها لتقديم مستوى مميز وخطف نقاط اللقاء".

وشدد كوزمين خلال المؤتمر الصحافي على أن الفريقين يمتلكان قوة هجومية تؤهلهما لخطف نقاط الفوز وأضاف: "جئنا إلى الرياض رغبة في خطف نقاط المواجهة، وإن لم تتحقق فنحن في بداية الطريق، ومن غير المنطقي أن نختزل مشوار الفريق وضمانه للتأهل عبر مباراة واحدة وافتتاحية في ذات الوقت".

ونفى كوزمين نيته دخول اللقاء بهدف تحقيق نقطة والخروج متعادلاً، وقال: "الهلال من الفرق التي من الصعب أن تواجهها بخطة دفاعية، نمتلك ذات الاسلوب في الأهلي، وانا على يقين بأن الجماهير الرياضية ستستمتع باللقاء الخليجي".

من جانبه أكد البرازيلي غرافيتي مهاجم الأهلي الاماراتي بأنه يتطلع لكسب أولى المواجهات التي يخوضها مع فريقه آسيويا، وقال: "نحترم الخصم، ونتمنى العودة بنقاط الفوز أمام الهلال وجماهيره".