مورينهو يحرّض فالكاو على ترك موناكو والانتقال لتشلسي

لم يفقد المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، الأمل في تعزيز صفوف فريقه باللاعب الكولومبي راداميل فالكاو، إذ عبر صراحة عن إعجابه الشديد بالمهاجم الحالي لفريق موناكو وطالبه بترك نادي الإمارة الفرنسية.

وقلل مورينهو من قيمة نادي موناكو الفرنسي حين أكد في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المهاجم الكولومبي يضيع في فريق موناكو، ومن غير المقبول أن يشاهد موهبته فقط 3 آلاف متفرج، مشيراً إلى أن تشلسي يستطيع توظيف مهاراته وإبرازها بشكل أكبر.

وأبدى "سبيشل وان" تعجبه الشديد من تواجد اللاعب الكولومبي في صفوف فريق موناكو وهو في هذا السن، مشيراً إلى أن النادي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء الفرنسي مثالي فقط لأي لاعب كبير يريد أن يختم مشواره الكروي فيه.

وغازل المدرب البرتغالي، النجم الكولومبي على طريقته الخاصة حين أكد بأن فريقه بحاجة إلى مهاجم كبير، وأن فالكاو يحتاج إلى فريق مثل تشلسي.

وكان فالكاو انضم، لنادي موناكو في شهر يونيو من العام الماضي، ووقع له عقداً يمتد لـ 5 سنوات، قادماً من أتليتيكو مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو، و أثارت الكثير من الجدل حيث اعتبر المتابعون أن المهاجم الكولومبي قد فضل المال على المشروع الرياضي، بعدما رفض عروض أندية أوروبية كبيرة عدة، أبرزها ريال مدريد وتشلسي.

من جانب آخر استبعد المدرب البرتغالي إمكانية التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وقال إنه سعيد في صفوف النادي الباريسي ومن المستحيل أن يرحل عن صفوفه.

ونفى في الوقت نفسه كل التقارير التي تكهنت بموافقة النادي الإنجليزي على رحيل لاعب وسطه البلجيكي إدين هازارد إلى بطل الدوري الفرنسي مقابل استقدام المهاجم الأوروغوياني إديسون كافاني في صفقة تبادلية.

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي سبق له ان أبدى رغبته بالتعاقد مع مهاجم كبير وهداف من أجل المنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية، خصوصا في ظل العقم التهديفي لخط هجوم البلوز المتمثل في الكاميروني صامويل إيتو والإسباني فرناندو توريس والسنغالي دمبا با.

