الاتحاد يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة إيرانية صعبة

يسعى الاتحاد حامل لقب دوري أبطال آسيا في عامي 2004 و2005 للعودة لمستوياته الآسيوية المميزة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على تراكتور سازي الإيراني في مهمة صعبة.



فعلى الرغم من التاريخ العريق للاتحاد آسيويا لا يمر حاليا بأفضل أيامه، فهو يحتل المركز السادس وتلقى خسارة موجهة من الرائد صاحب المركز قبل الأخير في الدوري 2-1 كما أنه سيفتقد جهود فهد المولد وسلمان الصبياني وعبدالفتاح عسيري لأسباب انضباطية بقرار من المدرب.. وسيحاول المدرب الاعتماد على سرعة مهاجمه مختار فلاتة هداف الدوري السعودي لتعويض غياب المولد.



وشدد قائد فريق الاتحاد أحمد الفريدي على ان "مواجهة فريقه أمام تركتور الايراني لن تكون سهلة إطلاقا حتى وإن كانت الأخبار الواردة من إيران تشير إلى أن الفريق لا يقدم نتائج جيدة في مسابقة الدوري الايراني، إلا ان ذلك لا يعد مقياسا عن وضع الفريق في المنافسة تماما كحال الفريق الاتحادي الذي سيسعى بدوره إلى تقديم المستوى المأمول منه والسعي بكل قوة للعودة إلى المملكة بنقاط اللقاء التي ستكون انطلاقة قوية في المنافسة في هذه المجموعة القوية التي نتطلع كلاعبين الى أن نفتح من خلالها صفحة جديدة مع جماهيرنا".



في المقابل، فإن مشاركة تراكتور تعتبر الثانية في البطولة بعد ان خرج من الدور الاول في النسخة الماضية، ويبرز في صفوفه كريم أنصاري وسعيد دقيقي وعلي كريمي ومهدي كياني وحبيب كرداني وجواد كاظميان.



قمة خليجية بين العين ولخويا

وفي مباراة خليجية خالصة في المجوعة يسعى العين الإماراتي لاستعادة أمجاد الماضي عندما توج بلقب نسخة 2003.. عندما يستضيف لخويا متصدر الدوري القطري على ملعبه الجديد.. ويعاني العين من تراجع في مستواه ونتائجه بعد رحيل مدربه كوزمين اولاريو فهو يحتل حاليا المركز الثامن في الدوري، ومازال يبحث عن أول فوز على ملعبه الجديد استاد هزاع بن زايد الذي افتتحه بداية العام الجاري وخاض عليه مباراتين في الدوري المحلي فتعادل مع الظفرة 1-1 وخسر من الوحدة صفر-1.. كما أنه خسر آخر مبارياته في الدوري أمام النصر صفر-1.. ويأمل مدربه الاسباني كيكي سانشيز أن يظهر الفريق بشكل مغاير في البطولة الآسيوية.. وقال قبل المباراة: "نتطلع إلى دخول أجواء البطولة الآسيوية دون ضغوط، خصوصا أنها ستبدأ من الصفر وكل الفرق فرصتها متساوية وأتمنى أن نظهر بالمستوى الجيد.. وسيعتمد سانشيز على اسماعيل احمد ومهند العنزي وفارس جمعة، لكنه سيواصل افتقاد عمر عبدالرحمن أفضل لاعب في بطولة الخليج الماضية بسبب الإصابة.

وفي المقابل حضر لخويا إلى الإمارات في أفضل حالاته إثر النتائج اللافتة التي يقدمها هذا الموسم وضعته في صدارة دوري قطر، كما اجتاز الدور التمهيدي في دوري الأبطال بفوزه على الكويت الكويتي 4-1 وعلى الحد البحريني 2-1.

ويبدو لخويا بقيادة مدربه البلجيكي مدرب الهلال السعودي السابق إيريك غيريتس عازما على التقدم في البطولة القارية.. وهو يملك كل العناصر التي تؤهله لذلك.

مباريات الشرق

يبدأ غوانغتشو رحلة الدفاع عن اللقب القاري على أرضه أمام ملبورن فيكتوري الاسترالي ضمن منافسات المجوعة الثامنة، فيما يستضيف جونبك هيواندي الكوري الجنوبي يوكوخاما الياباني.. وفي المجموعة السابعة يستضيف ويسترن سيدني الأسترالي اولسان هيونداي الكوري الجنوبي فيما يحل غويزو الصيني ضيفا على كاواساكي الياباني.

