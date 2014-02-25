"ثرثرة" مورينهو تعكر أجواء تشلسي

لم يكن المدرب البرتغالي لتشلسي الانجليزي جوزيه مورينهو راضيا على الاطلاق عن تسريب محتوى حديث شخصي ادلى به لاحد الصحافيين وتناول فيه مهاجمه الكاميروني صامويل ايتو.

وكان من المفترض ان يكون تركيز مورينهو منصبا على تحضيرات فريقه لمواجهة مضيفه غلطة سراي التركي، غدا الاربعاء، في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا، لكنه انشغل عوضا عن ذلك بالهجوم على الصحافي الذي سرب عبر قناة "كانال بلوس" الفرنسية ما قاله المدرب البرتغالي عن ايتو (32 عاما) في حديث شخصي ليس للنشر.

وسخر مورينهو من مهاجمه الكاميروني، قائلا: "لا احد يعلم حقا اذا كان في 32 من عمره او في35"، في اشارة منه الى افتقاد لاعب انجي ماخاشكالا الروسي السابق الى اللياقة البدنية.

واشار مورينهو الى انه يفكر بضم الكولومبي راداميل فالكاو من موناكو الفرنسي، قائلا: "انا لا ملك مهاجما وهو لا يملك فريقا. انه (فالكاو) يلعب امام 3 الاف متفرج"، في اشارة منه وبشكل ساخر الى القاعدة الجماهيرية الصغيرة لموناكو.

وجاء رد مورينهو على ما قام به الصحافي، اليوم الثلاثاء، قبل حصة تدريبية لتشلسي في ملعب نادي كاسيمبابا، خصم غلطة سراي، عشية اللقاء المرتقب مع الاخير في المسابقة الاوروبية الام، قائلا: "اعتقد انه يجب ان تشعروا بالخزي جميعكم كاعلاميين محترفين لانه ومن وجهة نظر اخلاقية لا يمكنكم ان تكونوا سعداء بما قام احد زملائكم بتسجيله محادثة شخصية ونشرها للعلن".

واضاف "لم يكن تعليقا جيدا من قبلي (في ما يخص ايتو وموناكو)، هذا امر لا شك فيه، لكن من وجهة نظر اخلاقية هذا امر معيب فعلا. انا لا ادافع عما قلته، انا اهاجم شيئا اعتقد انه اساسي في عملكم (اخلاقيات العمل). في ما يخصني انا، فالتعليق الذي ادليت به لم يكن جيدا وانه امر لم اكن لاقوله على صعيد رسمي، اولا لاني لست من الاشخاص الذين يسخرون (باللاعبين)، وثانيا لانه اذا كان هناك من المدربين من يدافع عن لاعبيه فانا واحد منهم، وثالثا لان صامويل ايتو هو صامويل ايتو".

وواصل "معه حققت افضل موسم في مسيرتي (الفوز بالثلاثية مع انتر ميلان الايطالي عام 2010). انه احد اللاعبين القلائل الذين عملو معي في فريقين مختلفين، والمدرب لا يقوم بهذا الامر (المجيء بلاعب دربه سابقا) اذا كان غير معجب باللاعب او الشخص".

وتوجه مورينهو الى ايتو، قائلا: "ليس هناك اي سبب يدفعه للانزعاج مني، فهو ايضا قال قبل عدة اعوام بان مورينهو هو الشخص الوحيد في العالم الذي لن العب تحت قيادته، وبعد عام كان يلعب معي في انتر ميلان".

ورغم تصدره للدوري الانجليزي الممتاز ودخوله الى مباراة الاربعاء مع غلطة سراي وهو مرشح للعودة الى لندن بنتيجة ايجابية، فان تشلسي افتقد هذا الموسم للمهاجم الهداف، اذ سجل ايتو والاسباني فرناندو توريس والسنغالي دمبا با ما مجموعه 17 هدفا فقط في الدوري الممتاز ومسابقة دوري ابطال اوروبا، ولم يجد فريق الـ"بلوز" حقا المهاجم الذي بامكانه القول: "لقد تمكنت من سد الفراغ الذي خلفه رحيل العاجي ديدييه دروغبا" الذي سيكون في مواجهة الفريق اللندني في لقاء غد.

"اعلم ان مواجهة دروغبا صعبة وتمنحني شعورا غريبا، يجب الاعتراف بذلك"، هذا ما قاله مورينهو، مضيفا "لكن يجب ان نقوم بعملنا بالطريقة التي عهدناها، ونعلم انه سيقوم هو ايضا بعمله".

وهذه ليست المرة الاولى التي يتواجه فيها مورينهو مع لاعبه السابق، اذ اختبر هذا الامر الموسم الماضي حين قاد ريال مدريد الاسباني للفوز على غلطة سراي 5-3 بمجموع مباراتي الدور ربع النهائي من المسابقة ذاتها.

ورغم ان جميع التوقعات تصب في مصلحة تشلسي للخروج فائزا من مواجهته مع منافسه التركي ولاعبه السابق، فان مورينهو يشدد مجددا على ان فريقه ليس مرشحا للذهاب حتى النهاية والفوز باللقب للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الاخيرة وفي تاريخه ايضا، مضيفا "نحن لسنا الاوفر حظا، هذا امر واضح، لكن عندما يصل اي فريق الى الدور ربع النهائي، فأعتقد ان اي شيء حينها سيكون ممكنا، وبالتالي اعتقد ان هذا الدور مهم جدا لكل الفرق".

