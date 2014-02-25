كاسياس يحلم بأول "ثلاثية" لريال مدريد

قال الحارس الإسباني إيكر كاسياس، اليوم الاثنين، إنه يحلم بالفوز بأول "ثلاثية" في تاريخ ريال مدريد، وطالب "بالاستمتاع باللحظة" التي يعيشها مع فريقه.

وصرح كاسياس في مقابلة دعائية: "أود أن أسمع في نهاية الموسم أن ريال مدريد قد فاز بأول ثلاثية في تاريخه. نعرف أنه أمر صعب، لكننا حيث كنا نريد، نكافح وننافس على الألقاب الثلاثة".

وسيلعب ريال مدريد بعد غد الأربعاء لقاء ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرض شالكة الألماني. ويبدو الفريق الإسباني المرشح الأقوى للفوز، لكن كاسياس يطالب بالحذر واحترام المنافس.

وقال قائد ريال مدريد: "إنه فريق يتمتع بقدرة بدنية عالية للغاية، ينتفض في البوندسليغا ويدعم مكانته مرة أخرى بين الأربعة الأوائل. أعتقد أنه منافس خطير. سيكون علينا الحفاظ دائما على تماسكنا الدفاعي، إلى جانب مساعدة بقية اللاعبين. أي كما كنا نفعل حتى الآن".

وسيشارك كاسياس أساسيا لأنه الحارس الذي اختاره مدربه كارلو أنشيلوتي لخوض لقاءات كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، فيما يدافع دييغو لوبيز عن عرين الفريق في الدوري الإسباني.

وأوضح الحارس الدولي: "لابد من الاستمتاع باللحظة. بعيدا عن أنها مباراة هامة في دور 16 من دوري الأبطال، لابد أيضا من الاستمتاع بهذه النوعية من المباريات. إنها المباريات التي يروق لأي لاعب المشاركة فيها. بالنسبة لي أود خوض هذه النوعية من المباريات، لأنها مهمة ولها صدى عالمي".

وعلى المستوى الشخصي، أضاف كاسياس أنه لا يزال يحتفظ بتعطشه للعب وتحقيق الانتصارات "الأمر الوحيد الذي أقوم به هو الحفاظ على مستواي، وأحلم أن أتفوق في كل موسم على سابقه".