أطفال سوريون يلعبون الكرة لتخفيف آلام الحرب النفسية

قطعوا طرقات طويلة حتى تجاوزوا الحدود السورية الأردنية، ليصلوا إلى مخيم الزعتري الذي أصبح ملاذا لآلاف السوريين الهاربين من محنة الحرب وصوت الرصاص والقذائف التي دمرت البلاد.



المخيم الذي يقطن فيه أكثر من 144 ألف لاجئ.. الأطفال وجدوا في ممارسة كرة القدم طريقة للتسلية من شأنها تخفيف آلام الحرب النفسية.



هيئات إغاثية عدة تعمل في المخيم على مساعدة الأطفال على كسب قوة التعامل مع أضرار الحياة بعيدا عن الوطن والقرية والمدينة والأهل والأصدقاء.



أطفال يعدون الأيام والليالي لعل قسوة الحياة تقف ويلتم شملهم على أرض بلادهم سوريا.

