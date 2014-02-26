أنشيلوتي: تاتا مارتينو يشبهني كثيرا

دافع المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن نظيره مدرب برشلونة، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، وذلك في ظل الهجمة العنيفة التي يتعرض لها في وسائل الإعلام الإسبانية، بعد سقوط فريقه المفاجئ أمام ريال سوسييداد بنتيجة 1-3 في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأبدى المدرب الإيطالي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إعجابه الكبير بالعمل الذي يقوم فيه نظيره الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، منذ توليه مهمة الإشراف على الفريق الكاتالوني.

وأكّد "أنشيلوتي" بأنّ أكثر ما يُعجبه في مدرب نادي برشلونة، طريقته في الكلام، وهدوء أعصابه، فضلاً عن تجنبه إثارة الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية بالرغم من الهجمة العنيفة التي يتعرض لها في الإعلام الإسباني، لاسيّما بعد سقوط فريقه المفاجئ أمام ريال سوسييداد بنتيجة 1-3 في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أنّ "مارتينو" يشبهه إلى حد كبير، حيث لا يبحث عن إثارة الجدل في وسائل الإعلام، بل يقوم بالبحث عن مصلحة فريقه، عن طريق تقديم أفضل ما لديه من أجل فريقه.

كما أغدق مدرب نادي ريال مدريد، المديح على المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، مُؤكداً بأنّه قد أحدث ثورة في ناديه حينما تولى الإدارة الفنية لفريق "الروخي بلانكوس".

وأضاف المدير الفني الإيطالي: "لقد كان لاعباً رائعا، وأيضاً هو الآن مدرب رائع فالفريق متماسك جداً تحت قيادته".