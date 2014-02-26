الحضري.. يعود إلى المنتخب المصري

أعلن المدير الفني للمنتخب المصرى شوقي غريب قائمة اللاعبين التي ستواجه منتخب البوسنة والهرسك وديا يوم 5 مارس المقبل في النمسا.

وشهدت القائمة عودة عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة بعد غياب لمدة عام عن صفوف المنتخب، منذ اعلان اعتزاله اللعب الدولى عقب مباراة مصر وتشيلي الودية التي اقيمت في اسبانيا في يناير 2013 في عهد المدرب السابق الاميركي بوب برادلي، فيما غاب وائل جمعة مدافع الأهلي عن قائمة المنتخب للمرة الاولى منذ 13 عاما، بعدما أعلن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الجاري.

وضمت القائمة عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد سعيد أوكا وشوقي السعيد وأحمد حمودي وأحمد فتحي وطارق حامد وإبراهيم عبدالخالق وعمرو جمال ورامي ربيعة ومحمد ناجي جدو ومحمد فاروق وخالد قمر ومحمد رجب وإبراهيم حسن، إضافة الى المحترفين الستة الذين اختارهم المدير الفني من قبل وهم: محمد صلاح المحترف في تشلسي الانجليزي وأحمد المحمدي لاعب هال سيتي الإنجليزي وحسام غالي لاعب وسط ليرس البلجيكي ومحمد النني لاعب وسط بازل السويسري، وعلي غزال صالح جمعة ثنائي ناسيونال البرتغالي.

وتم استبعاد لاعبى الزمالك من قائمة المنتخب نظرا لارتباط ناديهم بمواجهة فريق كابوسكورب بطل انغولا فى مباراة الذهاب لدور الـ 32 لدورى ابطال افريقيا يوم السبت المقبل.

