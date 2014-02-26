برشلونة يفاضل بين "5" مدربين لخلافة مارتينو

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم سيبدأ في تنفيذ "الخطة ب" إذا قرر مدربه الأرجنتيني خيراردو مارتينو عدم الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق بالموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة، في صفحتها الأولى، أسماء خمسة مدربين يمكن للفريق إسناء المهمة إلى أحدهم في حالة عدم استمرار مارتينو في تدريب الفريق، ولكنها أكدت أيضا أن النادي يتمسك بمارتينو وأن القرار سيكون للمدرب بشأن البقاء أو الرحيل عن تدريب الفريق.

وطبقا لما أوضحته الصحيفة، لن يلجأ النادي للخطة البديلة إلا إذا قرر مارتينو الرحيل في نهاية الموسم الحالي وعدم قيادة الفريق في الموسم المقبل 2014/2015 علما بأنه سيكون الثاني في عقده مع الفريق.

وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن مارتينو يتجه حتى الآن لاستكمال عقده مع الفريق واسترشدت على هذا بأن "النادي أكد أن المدرب الأرجنتيني طلب ضم لاعبين محددين وضرورين لخطته في تجديد دماء الفريق".

ويحتل برشلونة الآن المركز الثاني في الدوري الإسباني كما بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا ودور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

ولكن الفريق لا يسير هذا الموسم بالشكل الذي كان ينتظره مارتينو وهو ما دفع الصحيفة إلى الكشف عن "الخطة ب" والمرشحين لخلافة مارتينو في حالة عدم استكمال عقده مع الفريق.

وأبرزت "سبورت" أن المرشح الأول لخلافة مارتينو هو الإسباني إيرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لفريق أتلتك بلباو.

كما ضمت قائمة المرشحين كلا من الإسباني لويس إنريكي (المدير الفني لسلتا فيغو الإسباني) والبرتغالي أندري فيلاش بواش (المقال من تدريب توتنهام الإنجليزي في ديسمبر الماضي) والألماني يورغن كلوب (المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني) والأرجنتيني دييغو سيميوني (المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني) .

