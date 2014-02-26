دوري أبطال آسيا: اتحاد جدة يخسر من تراكتور الإيراني

حقق فريق تراكتور تبريز الإيراني فوزاً ثميناً على ضيفه اتحاد جدة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ياديغار في تبريز الإيرانية.



وسجل هدف تراكتور الوحيد مهاجمه كريم أنصاري في الدقيقة 82.

وقدم الاتحاد مباراة كبيرة في الشوط الأول خاصة على مستوى الدفاع الذي ذاد عن مرماه ببسالة في هذا الشوط الذي شهد تألق كبير لحارس الاتحاد الشاب عبدالعزيز تكروني الذي أنقذ فريقه من هدفين محققين، الأول تصديه لتسديدة صانع ألعاب تراكتور علي كريمي والثانية تصديه لرأسية أنصاري.

وفي الشوط الثاني تنفس الاتحاد الصعداء بعد أن لعب فريق تراكتور بعشرة لاعبين بعد طرد قائد الفريق علي كريمي لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 60.. ونشط خط الوسط الاتحادي بعد الطرد واستحوذ على مجريات الشوط الثاني وأخفق مهاجم الاتحاد عبدالرحمن الغامدي في تسجيل هدف محقق، بعدما وصلته كرة أمام مرمى تراكتور تكفلت العارضة الإيرانية بالتصدي لها.

واستغل فريق تراكتور الايراني اندفاع الاتحاديين نحو مرماهم ونجحوا بتنظيم هجمة مرتدة متقنة وصلت للمهاجم كريم أنصاري الذي راوغ مدافع الاتحاد حمد المنتشري وسدد الكرة على يمين حارس الاتحاد عبدالعزيز تكروني في الدقيقة 82.

وفي نفس المجموعة يلحق لاحقاً العين الإماراتي ولخويا القطري.

حامل اللقب يهزم ملبورن

وفي الصين بدأ غوانغجو ايفرغراند الصيني حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم بنجاح، وذلك بفوزه على ضيفه ملبورن فيكتوري الاسترالي 4-2 اليوم الاربعاء في الجولة الاولى من منافسات المجموعة السابعة.

ولم يكن فوز رجال المدرب الايطالي مارتشيلو ليبي سهلا امام ضيوفهم الاستراليين، اذ انهوا الشوط الاول متخلفين بهدفين نظيفين للتشيلي بابلو كونتريراس (36) وليغ بروكسهام (41).

لكن حامل اللقب انتفض في الشوط الثاني وتمكن من التعويض والخروج فائزا بفضل ثنائية من الايطالي اليساندرو ديامانتي، الوافد الجديد من بولونيا، وفي اول مباراة له مع الفريق الصيني (65 و85) وهدفين اخرين من هوانغ بوين (59) والبرازيلي ايلكيسون (71).

وتصدر تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي المجموعة بفارق الاهداف امام غوانغجو الذي توج باللقب الموسم الماضي على حساب فريق كوري جنوبي اخر هو اف سي سيول، وذلك بعد فوزه على ضيفه بوكوهاما مارينوس الياباني بثلاثية نظيفة سجلها لي سيونغ-غي (61 و69) والبديل البرازيلي لياندرو بيريرا (72 من ركلة جزاء).

وتقام الجولة الثانية في 12 مارس المقبل، حيث يلتقي ملبورن فيكتوري مع تشونبوك هيونداي موتورز في ملبورن، ويوكوهاما مارينوس مع غوانغجو ايفرغراند في يوكوهاما.



وفي المجموعة الثامنة خسر وسترن سيدني وندررز الاسترالي امام اولسان هيونداي الكوري الجنوبي 1-3 اليوم الاربعاء في سيدني.

وسجل شين ووك (35) وتشانغ هيون (43) ومين سوو (66) اهداف اولسان، وسانتالاب (1) هدف وسترن سيدني.

بداية قوية للسد بفوزه على سيباهان



حقق السد القطري بطل 2011 بداية قوية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه سيباهان الايراني 3-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.



سجل أهداف السد خلفان إبراهيم (18) والجزائري نذير بلحاج (86) والبرازيلي تاباتا رودريغو (91)، وسجل لسيباهان مهدي شريفي (78).



جاءت المباراة قوية ومثيرة خصوصا في الشوط الثاني بعد التغييرات التي أجراها مدرب سيباهان وساهمت في تغيير اداء فريقه.



تفوق السد تماما طوال الشوط الأول وأهدر حسن الهيدوس هدفين محققين من انفرادين (25 و39)، كما أهدر صالح اليزيدي هدفا (28).



تقدم السد من كرة مررها تاباتا الى خلفان انفرد بها وسدد في المرمى، لكنه كاد يدفع الثمن غاليا لفرصه الضائعة في الشوط الثاني عندما تحرك سيباهان للهجوم بعد اشتراك سيرجينو ومحرم نافيد حيث نجح الاول في صنع الهدف الوحيد لفريقه من كرة عرضية وصلت مهدي شريفي عند نقطة الجزاء فخطفها وسط مدافعي السد ووضعها في المرمى.



عاود السد الهجوم والضغط ونجح في تسجيل الهدف الثاني من كرة ارتدت من دفاع سيباهان على حدود المنطقة الى نذير بلحاج فسددها بيمناه في اعلى الزاوية اليسرى، ثم اضاف الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حيث أطلق الهيدوس من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية داخل المنطقة الى تاباتا فخطفها مباشرة داخل المرمى.



ويلتقي الهلال السعودي مع الاهلي الاماراتي في الرياض اليوم ايضا ضمن المجموعة ذاتها.

العين يستهل مشواره بفوز ثمين على لخويا



استهل العين الإماراتي بطل 2003 مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوز ثمين على ضيفه لخويا القطري 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة.



وسجل ابراهيما دياكيه ( 12 ) والغاني اسامواه جيان ( 66 ) هدفي العين، والسلوفاكي فلاديمير فايس ( 40 ) هدف لخويا.



وتصدر العين ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الاهداف عن تركتور سازي تبريز الايراني الفائز على الاتحاد السعودي 1-صفر اليوم ايضا.



افتتح العين التسجيل بعد عرضية من جيان وصلت الى الروماني ميريل رادوي الذي سددها قوية اصابت قائم حارس مرمى لخويا خلود امين وارتدت الى دياكيه الذي تابعها في الشباك ( 12 ).



وادرك لخويا التعادل قبل نهاية الشوط الاول بعد كرة من التونسي يوسف المساكني وصلت الى فايس الذي راوغ مدافع العين معند العنزي ثم سدد بنجاح في مرمى الحارس خالد عيسى ( 40 ).



وكان لخويا الطرف الافضل في بداية الشوط الثاني وكاد يتقدم بعد عرضية من سيباستيان سوريا حاول فايس النشيط الوصول اليها برأسه دون ان ينجح في ذلك ( 61 )، ورد العين عبر المغربي ياسين الغناسي اثر مجهود فردي رائع لكن تسديدته مرت الى جانب القائم ( 65).



وسجل العين هدف الفوز اثر خطأ فادح من الكوري الجنوبي نام تي هي في تمرير الكرة الى زميل له ليخطفها احمد برمان ويمررها الى جيان الذي توغل وسدد كرة قوية عانقت الشباك(66 ).



وكان العين قريبا من اضافة الهدف الثالث بعد انفراد تام من دياكيه لكن الحارس خلود امين صد كرته ببراعة وابعادها الى ركنية ( 86 ).



