فان بيرسي يصف أداء زملائه بـ"الكارثي"

فتح مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الهولندي روبن فان بيرسي، النار على زملائه في فريق الشياطين الحمر، وذلك عقب خسارة فريقه أمام أوليمبياكوس، بهدفين دون مقابل، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشنَّ اللاعب الهولندي هُجوماً لاذعاً على زملائه في مانشستر يونايتد، واصفاً أداءهم في المباراة التي خسروها أمام أوليمبياكوس، بهدفين دون مقابل، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بـ"الكارثي".

وأكّد "فان بيرسي" في تصريحات نقلها موقع قناة "سكاي سبورت"، بأنّه قد أُرغم على تغيير أسلوب لعبه في المباراة التي احتضنها ملعب "كارايسكاكيس" معقل فريق أولمبياكوس اليوناني؛ وذلك بسبب زملائه الذين قرّروا اللعب في المساحات التي يرغب هو في اللعب فيها.

وأشار "روبن هود" الكرة الهولندية، إلى أنّه قد عانى كثيراً للتلاؤم مع زملائه في تلك التشكيلة، لافتاً إلى أنّ الأمور كانت "أكثر صعوبة" عليه في إيجاد المساحات التي اعتاد على اللعب فيها.

وحول سبب تواجده كثيراً في منتصف الملعب لاستلام الكرة، قال المهاجم الهولندي: "كنت أحاول من خلال تواجدي في منتصف الملعب، استغلال الفرص القليلة التي قد تتاح لي؛ أعرف أن ذلك يُقلل من الفرص التي قد تتاح لي للتسجيل، لكني كنت مُجبراً على فعل ذلك بسبب ندرة الفرص التي وصلت إليّ".

كما رفض مهاجم مانشستر يونايتد تحميل المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، ديفيد مويس، مسؤولية الهزيمة التاريخية أمام أوليمبياكوس، مُشيراً إلى أنّ المدرب الاسكتلندي يعمل بشكل جدي من أجل رسم البسمة على محيا جماهير الشياطين الحمر.

واختتم اللاعب- صاحب الـ30 عاماً- حديثه قائلاً: "من السهل أن تشير بإصبعك لكي تلوم مويس، لكنني لن أفعل ذلك، فالقصة تتوقف علينا في تغيير الأمور".