فان غال يتطلع للتدريب في إنجلترا بعد المونديال

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن المدرب لويس فان غال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم يتطلع لتدريب أحد الأندية الإنجليزية بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأوضحت صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية اليوم أن فان غال لا يهتم بفرصة توليه تدريب فينورد بعد المونديال.

وتردد اسم فان غال، الذي أكد من قبل أنه سيترك المنتخب الهولندي بعد المونديال، في الاسابيع القليلة الماضية كمرشح لتدريب فينورد، ولكنه أكد للصحيفة أنه ليس مهتما بخلافة رونالدو كومان في تدريب فينورد وأنه يتطلع لتدريب أحد الأندية الإنجليزية.

وقال فان غال "من هنا، ستسنح لي الفرصة للتتويج بلقب الدوري المحلي في بلد رائع".

وسبق لفان غال أن توج بلقب الدوري المحلي مع كل من أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.