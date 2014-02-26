لوغاريتمات رياضية

اهتمامنا بمتابعة ما يحدث في الساحة الرياضية من صراعات وصدامات وتربيطات أفقدنا نسبيا الشأن الفني والمستويات والعروض والنتائج التي تجري علي البساط الأخضر فيما يسمونه بالدوري الممتاز الذي يدار علي مجموعتين.. ولعل العروض والأداء ساعدنا علي تغافل هذه الأمور مع أن المباريات وما

يواكبها من نتائج ومنافسات هي أهم ما يدور في الساحة الرياضية وتقبل عليه الجماهير بنهم شديد.. لكن أين هذه الجماهير التي أقصوها عن المتابعة من المدرجات فلم تجد بدا من المتابعة النظرية.. فلم تجد بداً من المتابعة النظرية والإذاعة.. فلست هنا ألوم أحداً علي ما وصلنا إليه من ملل ورتابة.. فجميعنا اسهمنا في هذه النهايات التي ندعو الله من أعماقنا أن تتوقف وتتلاشي وتعود الأمور ولو تدريجيا إلي طبيعتها فيحل الوئام بدلا من الخصام وتتوفر الندية بدلا من الدونية وتعود الحياة بدلا من الموات وتدور العجلة بدلا من الجمود والخمود.. المهم الآن التوقف عند بعض الظواهر والمظاهر التي تجري علي الأبسطة الخضراء من خلال المباريات والمنافسات.. ولعلي أبدأ بالمستوي العام الذي يتدني لدرجة تجعلنا غير مطمئنين علي مشاوير المنتخبات الوطنية في استعداداتها المبكرة لخوض المنافسات القادمة.. الأداء عشوائي.. التحركات بطيئة.. بصمات المدربين الفنيين غير ظاهرة.. الخطط تقليدية وأقرب إلي النمطية.. المواهب قليلة بل ربما نادرة.. الإبداعات والابتكارات مفقودة.. الثبات الإداري غير موجود.. الغريب والذي قد يصل لحد الألغاز واللوغاريتمات تذبذب مستوي الفرق من مباراة لأخري بل من شوط لآخر.. مثلا فريق المقاولون يؤدي مباراة رائعة ويتفوق ويتعملق أمام الأهلي ويتغلب عليه بجدارة.. ثم بعد ذلك يدخل في سلسلة من اللقاءات الهزيلة كان أغربها أمام الإنتاج الحربي والداخلية وفريق مجتهد كالداخلية يتمكن من إيقاع الخسارة الثانية علي التوالي بالأهلي ثم يخسر بغرابة شديدة من الرجاء الصاعدمن الدرجة الثانية.. وإذ كنا نتفهم الدوافع النفسية والمعنوية التي تجعل فرقاً مغمورة تتألق أمام أندية مشهورة كالأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي.. فمن غير المفهوم ولا المعلوم تأقزم مثل هذه الفرق الكبيرة وتدني مستوياتها الفنية والبدنية والمهارية لهذه الدرجة المخيفة.. فريق كالأهلي لا أجد بين كل عناصره ما يبشر بالخير أو باستعادة توازنه وتماسكه في القريب.. اللاعبون يؤدون أدوارهم بالملعب كالموظفين غير الأكفاء.. يتصورون أن أي احتكاك مع أي منافس لابد وأن يستوجب تدخل الحكم لصالحهم ويمنحهم الفرصة علي حساب غيرهم.. لاعب من المفروض أنه الأفضل والأمهر والأكثر قدرة وعطاء لا يستحق أن يتواجد ضمن التشكيلة لأكثر من عدة دقائق.. ولست أدري كيف يتحمل المدير الفني محمد يوسف لاعبين أمثال عبدالله السعيد وأحمد شكري وشهاب الدين أحمد طوال وقت المباراة وهل العيب فيهم أم أن المدير الفني لم يجهزهم بالصورة المثلي ويعدهم بالأسلوب الواعي.. ولاعب آخر كسيد حمدي لا يستحق مجرد ارتداء الزي الأحمر ويتمسك النادي به ويفرط في مهاجم كدومنيك.. ولست هنا امتدح دومنيك واعتبره من الأفذاذ لكنني فقط أفضله عن حمدي الذي لا ينتج ولايسهم في إنقاذ فريقه من التدني.. ونأتي للزمالك ورغم المحاولات المثمرة التي يبذلها الجهاز الفني الجديد بقيادة الشاب ميدو إلا أن الأداء لايزال لا يتناسب مع مستوي اللاعبين الموجودين بالفريق.. وهناك حالة من الارتجال تغشي الأداء.. التعاون قليل.. التحركات الجماعية غير واضحة.. انخفاض مستوي بعض اللاعبين أمثال نور السيد وأحمد توفيق يفرض علي المدير الفني إشراك بعض الصاعدين وتجربة بعض البدلاء.. احتفاظ محمد إبراهيم بالكرة أزيد من اللازم يمنح المنافسين الفرصة لاستعادة التوازن الدفاعي.. افتقار المهاجمين للنهايات القوية يزيد من تماسك ومنعة الشباك المقابلة لوقت أطول.. ومع ذلك فإن هناك بوادر مبشرة لظهور بعض المواهب أمثال الصاعد مصطفي فتحي.. والمنطلق حازم إمام والمجتهد مؤمن زكريا والكابتن محمد عبدالشافي.

من الظواهر الغريبة إقصاء العديد من المدربين لانخفاض مستوي الأداء والنتائج وخسرت الساحة اجتهادات بعض الكفاءات أمثال صبري المنياري وأبوطالب العيسوي وهاني رمزي وتامر عبدالحميد ومعهم حلمي طولان ومنير عقيلة وفاروق جعفر وأيمن المزين وعماد سليمان.. بينما تألق بصورة طيبة الكابتن مختار مختار والكابتن حمادة صدقي في ناديي بتروجت وسبورتنج وبصورة مبكرة الكابتن أنور سلامة والكابتن محمود صالح في نادي المصري والمنياوي.. ولا أجد مبررا مقنعا لاحتفاظ الجونة بمديره الفني المخضرم الألماني راينر تسوبيل هذه بعض الخواطر التي لابد وأن نتوقف عندها وتجري علي البساط الأخضر الذي يجذب اهتمام كل الرياضيين بمختلف انتماءاتهم وفئاتهم غير أن الخلافات والخناقات التي سادت الساحة الرياضية بين الغرماء والفرقاء جعلتنا نقصر في واجبنا الفني.. ولا يسعني إلا أن نتمني أن يعود للساحة الرياضية بكل عناصرها ومختلف جوانبها الاستقرار والرقي والهدوء ليتضاعف الإنتاج ويتنامي الأداء وتستمتع الجماهير التي لاتزال تنتظر السماح لها بالعودة من جديد للمدرجات في المباريات المحلية بعد أن تعطفوا عليها وسمحوا لبعضها بمتابعة المباريات الأفريقية.



نقلاً عن "الكورة والملاعب" المصرية