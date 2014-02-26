مورينهو: تصريحات مانشيني "مضحكة"

سخِر المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، من التصريحات التي أدلى بها مؤخراً مدرب نادي غلطة سراي التركي، الإيطالي روبيرتو مانشيني، والذي ربط نجاح الأول في إيطاليا مع فريق إنتر ميلان وفوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2010 بما صنعه هو مسبقاً مع فريق النيراتزوري.

وأكّد المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحافي الذي عُقد عشية مباراة فريقه أمام غلطة سراي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بأنّ "مانشيني" لا فضل له في النجاحات التي حققها رفقة فريق النيراتزوري.

وأشار المدرب المثير للجدل إلى أنّ تصريحات المدرب الإيطالي الأخيرة كانت مضحكة.

وذكر "مورينهو" بأنّه قد استعان فقط بخدمات خمسة لاعبين من فريق مانشيني، حينما تولى مهمة الإشراف على فريق "انتر ميلان"، بمعنى أنه لم يستعن بخدمات ستة لاعبين آخرين، فكيف يكون له الفضل في نجاحه؟.

جدير بالذكر أنّ مانشيني، قد نسب نجاح المدرب البرتغالي في ملاعب كرة القدم الإيطالية مع فريق إنتر ميلان وفوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2010 بما صنعه هو مُسبقاً مع فريق النيراتزوري.

وقال المدرب الإيطالي لدى سؤاله عن تتويج "مورينهو" بلقب دوري أبطال أوروبا: "لقد فاز مورينهو بدوري أبطال أوروبا مع انتر، لأنه قد ورث فريقاً جيداً مني، فريقًا بنيته أنا كما هو الحال بالنسبة لمانشستر سيتي، لقد تركت له الإنتر كفريق صاحب عقلية قوية للغاية".

