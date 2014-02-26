مينيغازو يعيد ظاهرة "رشوة" الحكام في السعودية

على الرغم من اختفاء ظاهرة التلويح ضد الحكام السعوديين من قبل اللاعبين والجماهير وكذلك المدربين، واتهام الحكام بالرشوة عن طريق قيامهم بعمل إشارات في حال حدوث أخطاء تحكيمية ضد فرقهم، إلا أن هذه الظاهرة ظهرت على السطح من جديد في هذا الموسم، عندما لوّح لاعب فريق الشباب البرازيلي فرناندو مينيغازو بالمال تجاه حكم لقاء فريقه امام النهضة والتي خسرها الشباب 1-4 في المباراة المدرجة ضمن دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم، الأمر الذي دعا لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقافه أربع مباريات في مسابقة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق للبرازيلي زاناتا مدرب الاهلي أن قام بذات الحركة في مباراة فريقه امام الهلال في موسم 1997 وصدر بحقه قرار من الراحل الامير فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب يقضي بإبعاده عن الملاعب السعودية, وأعادها الأوروغوياني جورج ديسلفا مدرب النصر السابق في موسم 2010 بعد خسارته من الهلال 2-1 وصدر بحقه قرار من لجنة الانضباط بإيقافه 8 مباريات.



عقوبة إدارية

ولم تكتف إدارة نادي الشباب بالعقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط على اللاعب بل قامت بالخصم من مرتبه الشهري إلى جانب مضاعفة الخصم في حال تكرار التصرف منه.



وتشير مصادر إلى ان إدارة نادي الشباب تفكر في عدم تجديد عقد مينيغازو في الموسم المقبل، وذلك بعد ان علت العديد من الاصوات داخل البيت الشبابي تطالب بإبعاده لكثرة أخطائه وهبوط مستواه وايقافاته.



يذكر ان الشباب سيخسر لاعبه مينيغازو في مباريات مهمة منها امام النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين إلى جانب ابتعاده عن المشاركة في لقاء فريقه امام الاهلي والنصر والعروبة في دوري عبداللطيف جميل وغيرها من المباريات.