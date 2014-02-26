"صديقة" إيتو تفضحه وتؤكد: عمره قارب الـ40

فجّرت صحيفة بريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها أن المهاجم الكاميروني صامويل إيتو، لاعب تشلسي الإنجليزي، يبلغ من العمر 39 عاماً وليس 32 عاماً كما هو متعارف عليه، ومدوّن في أوراقه الثبوتية، لتزيد الجدل حول العمر الحقيقي للمهاجم المخضرم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن العديد من المؤشرات تؤكد أن عمر ايتو 39 عاماً، مستندة إلى تصريحات أدلت بها "آنا بارنكا" صديقة اللاعب السابقة ووالدة طفلته، والتي أكدت أن نجم برشلونة السابق ولد عام 1974، أي أنه تجاوز الـ39 من عمره.

وأضافت أن ايتو قد يكون غيّر تاريخ ميلاده في أوراقه الثبوتية حينما وصل إلى أوروبا لأول مرة، مشيرة إلى أنها علمت بذلك عن طريق أحد أصدقاء الطفولة للاعب الكاميروني، والذى تربى معه في بلده قبل الانتقال للقارة الأوروبية.

وأثار تصريحات صديقة إيتو السابقة المزيد من الجدل بشأن العمر الحقيقي للاعب، لاسيما بعد التصريحات المسرّبة التي أدلى بها البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب تشلسي مؤخراً، وقال فيها إنه لا يعلم ما إذا كان عمر ايتو 32 أو 35 عاماً.

وخلال التصريحات التي نُسبت لمورينهو قال إنه يفتقد في تشلسي للمهاجمين، وقال: مشكلة تشلسي أنه لا يملك مهاجما هداف.. لدينا إيتو لكنه في الـ32 من عمره، وربما في الـ35.. لا أدري".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ما جاء على لسان مورينهو أثار غضب واستياء ايتو، فيما سارع المدرب البرتغالي فيما بعد لنفي تلك التصريحات، وقال: "لا تصدقوا كل ما يُنسب إليّ.. المهم بالنسبة لي أن ايتو مهاجم مميز وله تاريخه في أوروبا".

يذكر أن ايتو بدأ مشواره في الملاعب الأوروبية من بوابة ريال مدريد الإسباني عام 1997، أي حينا كان عمره 16 عاماً فقط، وقد أعاره النادي الملكي خلال تلك الفترة لكن من ليغانيس واسبانيول ومايوركا، قبل أن ينتقل للأخير بصفة رسمية عام 2000.

وفي عام 2004 تعاقد برشلونة مع المهاجم الكاميروني الذي عاش وقته الذهبي مع الفريق الكاتالوني، ثم رحل عام 2009 لنادي انتر ميلان، ومنه انتقل لانجي ماخاتشكالا الروسي، قبل أن يستقر في تشلسي اعتباراً من العام الماضي.