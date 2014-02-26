"عارض صحي" يبعد الجابر عن الهلال في مباراة أهلي دبي

تخلف مدرب الهلال السعودي سامي الجابر عن مرافقة فريقه المتجه إلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لمواجهة الأهلي الإماراتي في افتتاح مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.

واتجه الجابر برفقة نائب رئيس النادي محمد الحميداني الى المستشفى بسبب ارتفاع درجة حرارته نتيجة تعرضه لانفلونزا حادة، إذ خضع لفحوصات طبية أوصته بالراحة التامة، الأمر الذي سيجبره على تكليف مساعده لقيادة الفريق في مباراة الاهلي في حال لم يتمكن من اللحاق بالفريق.

وكان الجابر قد شعر بأعراض الانفلونزا في تدريب الفريق أمس، وظهر ذلك جلياً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده للحديث عن المباراة.

