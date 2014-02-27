أفضل 10 لاعبين ارتدوا رقم "10" في تصنيف "فيفا"

تربع أسطورة كرة القدم البرازيلية، إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم "بيليه"، على عرش قائمة أفضل عشرة لاعبين ارتدوا القميص رقم "10" في تاريخ كرة القدم، مُتفوقاً على أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو آرماندو مارادونا.

واحتل بيليه، اللاعب الوحيد الذي تُوج ببطولة كأس العالم ثلاثة مرات، المركز الأول في قائمة أفضل عشرة لاعبين ارتدوا القميص رقم "10" في تاريخ كرة القدم، والتي أعدتها المجلة الأسبوعية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عددها الأخير.

وجاء في المركز الثاني أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو آرماندو مارادونا، الذي تفوق بدوره على الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، والذي احتل المركز الثالث، تاركاً المركز الرابع للأسطورة المجرية فيرنيك بوشكاش، والمركز الخامس للنجم الفرنسي السابق، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حالياً، ميشيل بلاتيني.

ولعل المفاجأة الوحيدة هي وجود صانع ألعاب المنتخب البرازيلي السابق ريفيلينو- والذي دافع عن ألوان نادي الهلال السعودي- في المركز السادس، مُتفوقاً على مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك على الرغم من تتويج الأخير بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لأربع سنوات متتالية -2009-2012.

وجاء نجم الكرة الألمانية السابق، لوثر ماثيوس، في المركز الثامن، مُتفوقاً على كل من الإيطالي روبرتو باجيو، والروماني جورج هاجي، أصحاب المركزين التاسع والعاشر على التوالي.