التأمين الطبي على اللاعبين في أوروبا.. ضروري

تختلف أنظمة أندية أبرز الدوريات الأوروبية في طبيعة تأمينها الطبي على لاعبيها المحترفين.



في إنجلترا تتبع الاندية في "البريميير ليغ" آليات تأمين خاصة بها مع شركات مختلفة، وتبدأ من لحظة إبرام العقد مع اللاعب، وتختلف شروطها وقيمتها تبعا لأهمية اللاعب وقيمة عقده، وتتضمن تعويض النادي ماليا عند تعرض لاعبها المؤمن عليه لحادث أثناء التدريبات أو المباريات وتغطية مصاريفه العلاجية والطبية كاملة، يضاف إليها دفع راتب اللاعب الشهري أثناء فترة العلاج دون تدخل من رابطة الدوري أو الحكومة المحلية.



سيناريو التأمين الطبي يختلف قليلا في فرنسا وإيطاليا اللتين تتشابها في أكثر من نقطة.. اللاعب المحترف يمتلك نوعين من التأمين:



الأول: تأمين صحي للاعب.. وهو اجباري تقره الدولة ويقتطع قيمته بنسبة ثمانية الى عشرة في المئة من راتب اللاعب الشهري، ويستمر التأمين ليشمل اللاعب بعد الاعتزال.



التأمين الثاني: يعني بالاصابات الخطيره والتي تتسبب بابتعاد اللاعب عن الميدان لأكثر من ثلاثة أشهر وهي متشعبة وكثيرة وتعتمد على اسباب حدوثها وعلى من تقع المسؤولية وتأثير الضرر الفني على النادي.. فلو ثبت أن اهمال اللاعب ادى الى التسبب بالاصابة.. تقع عليه غرامة مالية ويحرم من راتبه.



في حال ثبوت ضررمؤقت ناتج عن ممارسة كرة القدم.. تعتمد قيمة التعويض المالية على العقد المبرم بين شركة التأمين والنادي، وتشمل في معظم الاوقات دفع جزء من الراتب وتغطية المصاريف العلاجية والطبية كاملة.



وفي حال ثبوت ضرر دائم ناتج عن ممارسة كرة القدم قيمة التعويض المالية تكون حسب شروط العقد بين النادي وشركة التأمين.



نتحول الى إسبانيا وفيها الوضع مشابه مع فرنسا وايطاليا باستثناء التأمين الصحي للاعب المقر من قبل الدولة، ولكنه اختياري، حيث يملك اللاعب حرية اعتماده وفيه بند خاص يسمح بالتأمين على اجزاء محددة في الجسم، كما هو حاصل مع لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي امن على قدميه بقيمة مئة واربع واربعين مليون دولار.



الاتحاد الدولي لكرة القدم تلزم انظمته الاتحادات المحلية بتوفير تأمين طبي لاعبين خلال مشاركتهم مع المنتخبات، ويتم تعويض الاندية في حال تعرض لاعبيها الى اصابة اثناء تمثيلهم المنتخب.. والمبلغ يعتمد على قيمة عقد اللاعب مع ناديه.