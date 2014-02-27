تشافي: قادرون على تكرار الثلاثية التاريخية

رفع صانع ألعاب نادي برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني تشافي هيرنانديز، لواء التحدي في وجه منافسي نادي برشلونة في كافة الجبهات المحلية والأوروبية، وذلك بعد أن ذكر بأنّ فريقه قادر على تكرار إنجاز الثلاثية التاريخية، والذي حققه فريق "البلاوغرانا" في موسم (2008-2009).

وأكّد متوسط ميدان الفريق الكاتالوني، بأنّ حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، في وضعية مثالية للفوز بكل الألقاب هذا الموسم، وذلك رغم سقوطه المفاجئ أمام ريال سوسييداد بنتيجة 1-3 في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار "تشافي" إلى أنّ فريقه يمتلك حظوظاً كبيرة في المنافسة على كافة الجبهات المحلية والأوروبية، لافتاً إلى أنّ فرصته كبيرة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك في كأس ملك إسبانيا، فضلاً عن بطولة الدوري التي فقد صدارتها لصالح غريمه التقليدي "ريال مدريد" بعد الخسارة من "ريال سوسييداد".

وطالب لاعب فريق برشلونة، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "الموندو دبيورتيفو" الإسبانية، زملاءه بالفريق الكاتالوني، بتوخي الحذر في المباريات المقبلة وتقديم أفضل ما لديهم من أجل المنافسة على الألقاب، مُحذراً إياهم بالوقت ذاته من التشاؤم بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها فريق "البلاوغرانا".

وقدّم صانع ألعاب النادي الكاتالوني، دعمه الكبير للمدير الفني لفريقه الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، في ظل الهجمة الشرسة التي تعرض لها في وسائل إعلام إسبانية، بعد سقوط الفريق المفاجئ أمام ريال سوسييداد.

ورفض "تشافي" تحميل المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مسؤولية الهزيمة أمام الفريق الباسكي؛ وذلك على الرغم من اعتراف الأخير بمسؤوليته التامة عن خسارة فريق "البلاوغرانا".