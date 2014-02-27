حلم كاسياس بـ 1000 دقيقة بلا أهداف.. يتبخّر

حرم المهاجم الهولندي كلاس يان هونتيلار، حارس ريال مدريد المخضرم إيكر كاسياس من تسجيل رقم قياسي فريد من نوعه بخوض 1000 دقيقة متواصلة دون أن تهتز شباكه، بعدما سجّل هدفاً مذهلاً في مرماه مساء أمس.

وهز هونتيلار شباك كاسياس في اللحظات الأخيرة من مباراة ريال مدريد مع مضيفه شالكه الألماني، بتصويبة رائعة، ليوقف الرقم القياسي للحارس الدولي عند 952 دقيقة، لم يعرف فيها طعم الأهداف خلال 10 مباريات متوالية.

وكان كاسياس يمني النفس بالابتعاد في رقمه القياسي على مستوى ريال مدريد وإسبانيا عموماً والوصول للدقيقة الـ1000 دون أن تهتز شباكه، لكنه فوجئ بهدف هونتيلار، الذي اعتبره كثير من المراقبين أحد أجمل الأهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم تهتز شباك كاسياس منذ السابع 27 من نوفمبر الماضي، وتحديداً خلال مباراة ريال مدريد أمام غلطة سراي التركي في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، والتي فاز فيها الريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وخاض كاسياس منذ تلك المباراة تسع مواجهات لم تشهد تسجيل أي هدف في مرماه، واحدة في دوري الأبطال أمام كوبهاغن الدانماركي، وثمانية في كأس إسبانيا أمام أولمبيك تشاتيفا ذهاباً وإياباً، ثم أمام أوساسونا ذهاباً وإياباً، وأمام إسانيول في مباراتي الذهاب والعودة، وأخيراً مع أتلتيكو مدريد.

وفي المباراة العاشرة كان الموعد مع اهتزاز شباك كاسياس بقدم زميله السابق الذي فجّر غضبه بعد سداسية ريال مدريد بهدفه الرائع، والذي لا يتحمل الحارس المخضرم مسؤوليته.

وبرز كاسياس في جميع المباريات التي خاضها مع ريال مدريد في دوري الأبطال وكأس الملك، رغم أنه لا يشارك في بطولة الدوري، إذ يفضّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الزج بالحارس دييغو لوبيز.