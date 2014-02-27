دوري الأبطال: الهلال يفلت من الخسارة أمام أهلي دبي

نجا فريق الهلال من خسارة كانت وشيكة أمام أهلي دبي، بعد أن حول تخلفه صفر-2 إلى تعادل 2-2 بعد مباراة مثيرة جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، في الرياض في افتتاحية مبارياتهما في دوري أبطال آسيا.. وأنقذ هداف الهلال ناصر الشمراني الذي يفضل محبوه تسميته بزلزال فريقه من الخسارة الأولى له في البطولة الآسيوية بعد أن سجل هدفين منح بهما فريقه نقطته الأولى في البطولة ليتساوى مع أهلي دبي بنقطة واحدة، وكلاهما خلف السد القطري الذي كان قد فاز على سابهان الإيراني 3-1 فاعتلى قمة المجموعة الرابعة في دور المجموعات.



وبعد شوط سلبي ودون المتوسط تحسن اداء المباراة في الشوط الثاني.. خاصة بعد أن افتتح لويس خمينيز التسجيل للأهلي مستغلا هفوه دفاعية هلالية كثر تكرارها هذا الموسم (52) وبعد خمس دقائق عاد اللاعب ذاته ليصنع الهدف الثاني لزميله البرازيلي جرافيتي مستغلا ذات الهفوه الدفاعية من الجهة اليمني.



وفي وقت توقع الأهلاويون أنهم سيعودون لدبي بالنقاط الثلاث قلص الشمراني الفارق مسجلا هدف الهلال الأول بعد دقيقتين فقط من هدف جرافيتي.. قبل ان يدرك الشمراني ذاته التعادل للهلال قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.



ولم يحفل الشوط الأول بالكثير.. فلعب الفريقان بحذر فجاء المتسوى دون المتوسط.. ولم تكن السيطرة الهلالية فاعله أمام المرمى سوى في كرة واحدة طوح فيها الشمراني بالكرة فوق العارضة على الرغم من أنه كان داخل منطقة الست ياردات.



وبدا واضحا أن الروماني كوزمين أولاريو الذي درب الهلال قبل عدة سنوات يعرف جيدا مصادر قوة الهلال فعمل على إغلاقها.



على الرغم من أن الهلال بدأ المباراة بنفس عناصر وطريقه لعبة أمام النصر.. ولكن غياب مدرب الهلال سامي الجابر عن المباراة لمرضه قبلها بساعات أضعف من ردة فعل اللاعبين.



ونجح كوزمين في تحجيم ناصر الشمراني وياسر القحطاني طيلة الشوط الأول بعد أن ضيق المساحات امامهما وحاصر تياغو نيفز في الوسط أكثر.



وارتفع مستوى المباراة أكثر في الشوط الثاني وضغط الهلال أكثر، ولكن انكشاف دفاعة كلفه هدفين في خمس دقائق فقط.. وعلى عكس سير المباراة سجل الإماراتيون هدفهم الأول بعد هجمة مرتدة نجح خلالها التشيلي لويس خمينيز في افتتاح التسجيل في المباراة، ليتقدم الضيوف بهدف السبق (52).. واستحوذ الضيوف على الكرة، وظهر بشكل أفضل مستغلا حالة التوهان التي داهمت لاعبي الهلال.. وبسببها ضاعف جرافيتي النتيجة مستغلا تمريرة جمينيز المثالية مضيفا الهدف الثاني للأهلي الإماراتي (57).



شعر لاعبو الهلال بالخطر فنظموا صفوفهم وزج المدرب بسالم الدوسري بدلا من سلمان الفرج.. ونجح الشمراني في تقليص الفارق برأسية استغل فيها عرضية تياغو نيفيز المثالية (60).



واستعاد الهلاليون الأفضلية وسيطروا على الوسط مرة أخرى.. وزج المدرب بيوسف السالم بدلا من ياسر القحطاني.. في وقت بدا الأهلاويون مدافعين أكثر.



وتنفس الهلاليون الصعداء بعد أن أدرك ناصر الشمراني التعادل من كرة أخطأ في إبعادها الحارس الإماراتي لتصل له داخل منطقة الست ياردات، ولكنه هذه المرة أودعها الشباك لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد (75).

وبدا أن الفريقين راضيان بالتعادل فمرت الدقائق الأخيرة من المباراة هادئة وبلا خطورة حقيقية لينال كل فريق في نهاية المطاف نقطة واحدة.

