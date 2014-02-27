سامي الجابر يغادر المستشفى.. ويؤكد تحسن صحته

غادر سامي الجابر المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم المستشفى عائدا إلى منزله، بعد العارض الصحي الذي ألم به قبيل مغادرة الفريق إلى استاد الملك فهد الدولي لمواجهة أهلي دبي الإماراتي في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



وأكدت الفحوص الطبية انخفاض درجة حرارة الجابر وتحسن حالته الصحية.



وطمأن الجابر كل محبيه على صحته، وقال: "أشكر كل من سأل عني.. وأحمد الله، إنني بخير وهو مجرد عارض صحي وزال ولله الحمد".



وانتهت مواجهة الهلال وأهلي دبي بالتعادل 2-2 في غياب الجابر، حيث قاد مساعده الفريق في هذه المباراة.

