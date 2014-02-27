صحف إسبانية تثني على الريال: رائع.. وحشي.. ضخم

أثنت الصحافة الإسبانية الصادرة، اليوم الخميس، على ريال مدريد بعد فوزه أمس في ألمانيا 6-1 على شالكة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ووصفت النادي الإسباني بأنه "رائع ، وحشي ، وضخم".

واستخدمت "ماركا" في صفحتها الرئيسية الأحرف الأولى لراديو الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تلاعب واضح، حيث إنها نفس الأحرف الأولى للصفات الثلاث المذكورة في اللغة الإسبانية، وكذلك لأسماء نجوم الفريق كريم بنزيمة وغاريث بيل وكريستيانو رونالدو، الذين سجل كل منهم هدفين خلال المباراة.

وأكدت الصحيفة في تغطيتها للقاء "إن ريال مدريد قدم أفضل مباراة هذا الموسم، اللقاء الكامل أمام منافس محبط لم يقدم حتى الصفات القديمة لكرة القدم الألمانية".

أما صحيفة "اس" فتحدثت عن "نتيجة تاريخية"، حيث أكدت أنه الفوز الأكبر لريال مدريد في أحد الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة: "كانت المباراة اكتساحا في كل الخطوط، يدفن كوارث كثيرة تعرض لها ريال مدريد في تلك البلاد".

وجاء عنوان صحيفة "الموندو": ماكينة بيضاء، معتبرة أن الفريق صرخ بغضب لدى عودته إلى بطولته المفضلة وحسم التأهل".

وبالنسبة لصحيفة "الباييس" فإن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تمكن بعد تاريخه من الهزائم في ألمانيا، من تحقيق انتصاره الثاني في 26 مباراة خاضها حتى الآن في ذلك البلد.

وأوجزت "ريال مدريد أذل منافسه، الذي عانى طيلة مراحل اللقاء، لكنه اندحر أمام منافس ساحق يستخدم لاعبوه أحذية حديدية".