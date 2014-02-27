صحيفة كاتالونية: صفقات ريال مدريد "مشبوهة"

طالبت صحيفة كاتالونية السلطات الإسبانية بفتح تحقيق في العديد من الصفقات التي أبرزها نادي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الكثير من الشبهات لا تزال تحوم حولها.

وفتحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، المقربة من برشلونة، النار على المحاكم الإسبانية واتحاد الكرة، مؤكدة أنه يستهدف النادي الكاتالوني، ويغض الطرف على تجاوزات ريال مدريد.

جاء هجوم الصحيفة في أعقاب إلزام وزارة المالية الإسبانية نادي برشلونة دفع نحو 13 مليون يورو كضرائب مستحقة في قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم للنادي العام الماضي من نادي سانتوس في صفقة لا تزال تثير الكثير من الجدل.

واستهجنت الصحيفة عدم فتح السلطات الإسبانية تحقيقاً في صفقات ريال مدريد المشبوهة، مؤكدة أن النادي الملكي دفع الكثير من الأموال خارج العقود المبرمة، ولاسيما حين تعاقد مع البرازيلي ريكاردو كاكا من نادي ميلان الإيطالي.

وأشارت إلى أن الأمر تكرر في صفقة شراء المدافع الدولي البرتغالي كليبر بيبي من نادي بورتو، ما دفع السلطات البرتغالية حينذاك لفتح تحقيق في القضية، دون أن تفعل نظيرتها الإسبانية الأمر ذاته.

وأضافت الصحيفة أن صفقة شراء الويلزي غاريث بيل العام الماضي أيضاً تحوم حولها الكثير من الشبهات، فضلاً عن قضايا أخرى عدة تتعلق بمشاريع خاصة بريال مدريد، مرت دون فتح أي تحقيقات بشأنها.

