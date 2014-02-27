غلطة سراي ينضم لصراع الكبار على "عموري"

أصبح غلطة سراي التركي أحدث الأندية التي تصارع من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي الاماراتي الشاب عمر عبدالرحمن "عموري"، الذي يتألق بشكل لافت مع منتخب بلاده ومع نادي العين في العامين الأخيرين.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب غلطة سراي، يرغب بقوة في ضم "عموري" للنادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما كان هدفاً له العام الماضي حينما كان مدرباً لمانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشيني يعرف اللاعب جيداً وكان يسعى لجلبه لـ"السيتزين" قبل أن تتم إقالته من تدريب الفريق، وبعد توليه مهمة الإشراف على غلطة سراي احتفظ بنفس الرغبة، ويأمل حالياً ضمه لفريقه الجديد.

وخضع اللاعب الإماراتي بالفعل لفترة اختبار في مان سيتي خلال الصيف الماضي تمهيداً لضمه، إلا أنه لم يحصل على تصريح عمل في إنجلترا، الأمر الذي عرقل انضمامه للنادي الإنجليزي.

واعتبرت "ميرور" عموري واحداً من أبرز المواهب الشابة في منطقة الشرق الأوسط، وقالت إنه يتميز بقدرات فنية كبيرة، مؤكدة أن أندية عدة ترغب في ضمه، من بينها أرسنال وليفربول.

وكانت صحيفة "ديلي ستار" ذكرت في وقت سابق أن الايرلندي برندان رودجرز المدير الفني لنادي ليفربول، يسعى للظفر بخدمات "عموري" الحاصل على لقب أفضل لاعب آسيوي شاب عام 2012، بعد فشل إدارة ناديه في ضم النجم المصري محمد صلاح.

وبرز لاعب وسط فريق العين الإماراتي بشكل لافت للنظر خلال العامين الأخيرين، خصوصاً بعد تألقه في "خليجي 21"، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أن قاد منتخب الإمارات إلى اللقب، بالإضافة إلى تألقه في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.