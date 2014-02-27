ميدو: الزمالك نادي القرن.. وهدفي تحقيق البطولات

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لنادي الزمالك أنه يشعر بالفخر، بعد أن وقع، اليوم الخميس، رسميا على عقود تدريبه للزمالك، مؤكدا أن ناديه الأجدر بلقب نادي القرن في القارة الإفريقية.

وأعرب عن سعادته بثقة مجلس الإدارة فيه كمدرب للفريق، مضيفا أنه يحاول اللعب على بطولة مع التخطيط للمستقبل، وهو الأصعب في التدريب الرياضي .

وعقدت إدارة النادي مؤتمرا صحافيا، صباح اليوم الخميس، من أجل توقيع عقود المدير الفني وتقديمه لوسائل الإعلام.

وقال ميدو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد توقيعه على العقود: "أشعر بالفخر لكوني المدير الفني لفريق الزمالك، وما يزيد فخري أني أصغر مدرب في تاريخ النادي، لكن لدي طموح وإصرار أن أكون أصغر مدرب يحقق بطولات للزمالك".

وتابع: "أبذل جهدا كبيرا من أجل الفوز ببطولة وبناء فريق للمستقبل، وهو أصعب ما قد يواجه مدربا ".



وأضاف أنه لولا الجهاز الفني والمجموعة المتواجدة معه لما كان الفريق بدأ هذه البداية الجيدة .



وأرجع ميدو صاحب الـ 31 عاما عدم نجاح عدد من الأجهزة الفنية السابقة في أنها لم تخطط للمستقبل.

وواصل حديثه قائلا: "وقعت على عقود تدريب الزمالك لمدة موسمين ونصف الموسم؛ لأن الإدارة تريد مدة طويلة من أجل بناء فريق قوي قادر على خوض غمار البطولات خلال الفترة المقبلة والتتويج بالكؤوس".



وفيما يخص الأزمة المالية الخاصة بمستحقات اللاعبين قال ميدو: "الأجهزة الفنية السابقة لم تحسب حسابا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وشرعوا في التعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية كبيرة، وهو ما تسبب في الأزمة التي نعاني منها في الوقت الحالي".

وأضاف: "حرصت على عدم التعاقد مع لاعبين يحصلون على مقدم تعاقد بسبب الأزمة المالية".



وفيما يخص إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة، أكد أن فريق الكرة بعيد عن الانتخابات، وهدفه تطوير كرة القدم، ويتمنى التوفيق لأي رئيس قادم ويطلب الدعم فقط من المجلس .

وشدد على أن نجاحه مع الزمالك سيفتح المجال للشباب في التدريب ومجالات أخرى بحصول الشباب على المراكز القيادية .



وتطرق ميدو للحديث عن أحقية الزمالك بلقب نادي القرن، وأكد على أن نادي الزمالك أكثر فريق حصل على الألقاب القارية، ولكن الاتحاد الإفريقي له حسابات أخرى، والزمالك أحق بنادي القرن الإفريقي.



يذكر أن الزمالك حتى عام 2000 الذي شهد إعلان هوية نادي القرن- الأهلي - قد حقق أربعة ألقاب: دوري أبطال إفريقيا، وكأسي سوبر، وكأس إفريقيا لأبطال الكؤوس، متفوقا بفارق لقب على المارد الأحمر.



وفيما يخص غياب الجمهور عن مباراة بطل أنغولا قال ميدو: "تواجد الجماهير ضروري، والإدارة تحاول إقامة المباراة بجمهور، ولكن إذا تم إقامتها بدون جماهير سنعمل في الظروف المتاحة، ونسعى لتحقيق فوز مطمئن قبل لقاء العودة" .