الأخضر يبدأ استعداده لإندونيسيا بلا إصابات

بدأ لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، معسكرهم الإعدادي لآخر مبارياتهم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأمم آسيا، التي ستقام في أستراليا صيف 2015.. وانتظم في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس 27 لاعبا في المعسكر الذي يستمر خمسة أيام قبل مواجهة اندونيسيا في الدمام.. وكان لاعبو نادي الاتحاد القادمين من جدة آخر اللاعبين وصولا عند الساعة العاشرة والنصف.. وسيجري المنتخب تمرينه، غدا الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة في السادسة مساء، على أن تكون التمارين في الأيام التالية صباحية ومسائية.



وأكد المنسق الإعلامي للمنتخب خالد النويصر للعربية.نت أن جميع اللاعبين انضموا للمعسكر، وأنه لا توجد إصابات بينهم.. وسيجري اللاعبون، صباح الجمعة، فحوصات طبية للتأكد من سلامتهم.



وقرر الجهاز الإداري للمنتخب منع الإعلام من التواجد في فندق المنتخب عدا يوم الوصول فقط، وكذلك إغلاق التمارين بعد النصف ساعة الأولى منه، مع إغلاق التمارين في اليومين اللذين يسبقان المباراة بعد ربع ساعة فقط.. على الرغم من أن نتيجة المباراة مهما كانت لن تؤثر على تأهل المنتخب السعودي لأستراليا، بعد أن ضمن البطاقة الأولى بسبب نقاطه الـ13 التي جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد.



وتضم قائمة الأخضر كلا من: عبدالله العنزي، عبدالله المعيوف، فهد الثنيان (الحراسة) ومحمد عيد، عمر هوساوي، خالد الغامدي، منصور الحربي، عبدالله الزوري، ياسر الشهراني، أحمد عسيري، حسن معاذ، ماجد المرشدي (الدفاع) وابراهيم غالب، يحيى الشهري، معتز هوساوي، وليد باخشوين، تيسير الجاسم، سالم الدوسري، محمد أبوسبعان، حمدان الحمدان، عبدالعزيز الجبرين (الوسط) ومحمد السهلاوي، ناصر الشمراني، مختار فلاته، فهد المولد (الهجوم).



