الأهلي المصري في مهمة غامضة بدوري أبطال إفريقيا

يسافر الأهلي المصري حامل اللقب إلى دار السلام في مهمة غامضة تجمعه بمضيفه يانغ أفريكنز التنزاني غدا السبت في ذهاب الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المرجح أن يخوض الأهلي لقاء السبت ضد بطل تنزانيا بالتشكيلة التي واجه فيها الصفاقسي التونسي (3-2) في كأس السوبر الإفريقية قبل حوالي أسبوع وقادته لإحرازه للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، والغياب الوحيد سيكون عبدالله السعيد الذي يعاني من الإصابة.

وستكون المواجهة بين الاهلي ويانغ افريكنز تكرار للقاء الفريقين في الدور ذاته قبل خمسة اعوام حين فاز الفريق المصري 3-صفر ذهابا على ارضه بفضل ثنائية من محمد بركات وهدف للانغولي فلافيو امادو الذي كان بطل لقاء الاياب بتسجيله الهدف الوحيد.

ويدخل الفريقان الى هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، فالاهلي توج بكأس السوبر وحظي بشرف ان يصبح اكثر فريق متوج بالالقاب الدولية في العالم برصيد 19 لقبا، فيما حقق يانغ افريكنز اكبر فوز في الدور السابق بسحقه كوموروزين من جزر القمر 12-2 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب.

وسيحاول الفريق التنزاني الاستفادة من عاملي الارض والجمهور لاستعادة اعتباره من الاهلي والثأر منه لخروجه على يده من الدور ذاته عام 2009، وقد ارسل مدربه المساعد تشارلز بونيفيس لمراقبة الفريق المصري خلال مباراة كأس السوبر.

وما زال الاهلي، حامل الرقم القياسي بعدد الالقاب (8)، يضم في صفوفه لاعبين من الذين خاضوا المواجهة السابقة بين الفريقين مثل وائل جمعة وعماد متعب وحسام عاشور وسيد معوض وأحمد فتحي، ويعول المدير الفني محمد يوسف على خبرتهم للعودة بنتيجة ايجابية من دار السلام.

ويعرف مدرب يانغ افريكنز الهولندي هانز فان دير بلويم كل شيء عن الفريق القاهري بعد ان لعب ضده حين كان يشرف على بيريكوم تشلسي الغاني في دور المجموعات عام 2012، وهو توقع ان يكون مهاجمه مريشو نغاسا هداف البطولة بستة اهداف على مستوى التوقعات في مواجهة غد، مضيفا لموقع الاتحاد الافريقي "نعرف انها لن تكون مباراة سهلة لان الاهلي فريق قوي للغاية ولديه تقاليد عظيمة في معرفة كيف يخوض مثل هذه المباريات. نحن لا نخشاهم. لدينا طموح كبير هذه المرة وسنبذل كل ما في وسعنا لنتأهل للدور التالي".

أما بالنسبة للعملاق المصري الاخر الزمالك، فسيخوض صاحب المركز الثاني من حيث عدد الالقاب (5 اخرها عام 2002) الفصل الاول من مواجهته مع الوافد الجديد كابوسكورب الانغولي على ارضه.

ولن تكون مهمة الزمالك الذي بلغ الدور الاول على حساب دوانيس نيامي من النيجر (3-صفر بمجموع المباراتين)، سهلة امام بطل انغولا الذي يضم في صفوفه قائد مازيمبي السابق تريزور مبوتو مابي ومهاجم منتخب الكاميرون السابق البرت ميونغ.

ويدخل الزمالك الذي يشرف عليه نجمه السابق احمد حسام "ميدو"، الى هذه المباراة بمعنويات مهزوزة بعض الشيء بعد ان اكتفى بالتعادل في مباراته الاخيرة في الدوري المحلي مع اتحاد الشرطة 1-1 دون ان يظهر روحه القتالية المعتادة.

وفي نيروبي، يحل الترجي التونسي، بطل افريقيا مرتين، ضيفا على غور ماهيا الكيني في اعادة للمواجهة التي جمعتهما قبل 27 عاما في نهائي بطولة الاندية ابطال الكؤوس الملغاة حين توج الفريق الكيني باللقب عام 1987 (تعادلا في تونس 2-2 وفي كازارني 1-1).

وفي اديس ابابا، يسعى الصفاقسي التونسي الى تناسي خسارته امام الاهلي في كأس السوبر الافريقية حين يحل ضيفا على ديديبيت بطل اثيوبيا.

ويسافر الرجاء البيضاوي المغربي الى كوناكري لملاقاة هورويا بطل غينيا، فيما يحل الهلال، ممثل السودان الوحيد بعد خروج غريمه المريخ من الدور السابق. ضيفا على الملعب المالي.

وفي مدينة سطيف شمال شرق الجزائر، يبحث الفريق المحلي وفاق سطيف عن اسعاد جماهيره حين يستقبل ياننغا البوركيني، فيما يحل الاهلي بنغازي الليبي ضيفا على بيريكوم تشلسي الغاني في بيريكوم.

ويحل مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، بطل المسابقة اربع مرات، ضيفا على ليزاستر دو دوالا الكاميروني بمعنويات جيدة بعد فوزه على غريمه سانت ايلوي لوبوبو 2-صفر في دربي لوبومباشي الاسبوع الماضي.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي نكانا الزامبي مع كمبالا سيتي الاوغندي، وديناموز من زيمبابوي مع فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، وكايزر تشيفس الجنوب افريقي مع موكولمانا مابوتو الموزمبيقي، وانيمبا النيجيري مع باموكو المالي، وباراك يانغ كونترولرز الليبيري مع سيوي سبور العاجي، وليوباردز الكونغولي مع بريميرو دي اغوستو الانغولي، وفلامبو البوروندي مع كوتون سبور الكاميروني.

وتقام مباريات الاياب بين 7 و9 اذار/مارس المقبل.