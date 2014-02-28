الاتحاد الأوروبي يوقف بيليغريني ثلاث مباريات

قال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يوم الجمعة إن مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي عوقب بالإيقاف لثلاث مباريات أوروبية بسبب تعليقات صدرت عنه بحق الحكم بعد هزيمة فريقه في دوري الأبطال أمام برشلونة الإسباني.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان "قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الاوروبي ايقاف مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي ثلاث مباريات اوروبية على أن يعلق تنفيذ الايقاف في مباراة منها لمدة عامين."

وشكك بيليغريني في نزاهة الحكم السويدي يوناس أريكسون واتهمه بالتسبب في خسارة فريقه بهدفين دون رد في ذهاب دور الستة عشر في 18 فبراير.

وسيتم إيقاف بيليغريني في مباراة الاياب ضد برشلونة في 12 مارس.

واضاف الاتحاد الاوروبي "يعني هذا ان بيليغريني سيمكنه متابعة المباراة من المدرجات فقط ولن يسمح له بدخول غرف الملابس أو السير في النفق أو الوجود في المنطقة الفنية قبل وأثناء المباراة ولن يسمح له كذلك بالتحدث بشكل مباشر أو غير مباشر مع اللاعبين أو الجهاز الفني خلال المباراة.