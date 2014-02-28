ايلتون: أتمنى الاستمرار في النصر.. وجماهيرنا مذهلة

أبدى البرازيلي ايلتون رودريغيز مهاجم النصر ارتياحه للعيش في السعودية وقال عبر حوار مع برنامج "في المرمى": "السعودية بلد جيد للعيش فيه.. يسمح لنا بالتعرف على مناخ جديد تماماً.. ربما لديه خصوصيات لكنني متأقلم تماما لما يوفره البلد من ظروف حياة طيبة".

وأضاف: "فيما يخص كرة القدم.. استطعت التأقلم بشكل سريع بفضل مساعدة زملائي والدعم الذي قدمه الجميع مما نتج عنه شعوري بالراحة ومن ثم العطاء الجيد داخل الملعب.. وأتمنى أن أستمر هنا لوقت أكبر".

الكرة السعودية قوية

وحول مستوى الكرة السعودية قال: "تتميز كرة القدم السعودية بالقوة الدفاعية والقتال على الكرة ومساحات الميدان طوال المباراة.. وهو أسلوب كروي يتوجب فيه على اللاعبين التمتع بدرجة تركيز عالية إضافة الى الإصرار والاستماتة.. وهو ما قدمه النصر خلال هذا الموسم الى جانب فعالية هجومية نتج عنها تسجيل عدد كبير من الأهداف ما مكننا من الفوز بالعديد من المباريات وأتاح لنا التربع على المركز الأول منذ فترة طويلة".

كارينيو مميز

وامتدح ايلتون عمل مدربه الأوروغوياني كارينيو, وقال: "الخطة أو الفلسفة التكتيكية التي وضعها المدرب كارينيو أعطت النجاح في الميدان وتمثلت بتوزيع المهام على اللاعبين ولكن مع الحفاظ على منحنا مجالا لحرية الإبداع وحرية النقاش الفني وطرح الأفكار.. هنالك تواصل جيد بيننا وبين المدرب واستطعنا تقديم عروض قوية.. ومن دون شك فإنه مدرب قدير رغم الوقت القصير نسبيا الذي قضيته معه".



وأضاف: "كارينيو يعمل على تحفيزنا ورفع معنوياتنا كونه كان لاعباً سابقاً ما يجعله مدركاً لما يحتاج إليه اللاعب".

وحول تعامل رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي مع اللاعبين قال: "رئيس النصر رجل يقف بجانب اللاعب والمدرب وهنالك جو من التناغم والتكامل بينه وبيننا.. ونتيجة لذلك النصر يسير بخطى ثابتة لتحقيق أكبر عدد من البطولات".

جمهور النصر مذهل

وأبدى المهاجم البرازيلي إعجابه بجماهير ناديه, وقال: "جمهور النصر مذهل.. فمنذ لحظة وصولي إلى المطار بدأت التعرف على الجماهير النصراوية التي كانت حاضرة كذلك في التدريب وساندتنا في مختلف المباريات, وهم يتابعون كل صغيرة وكبيرة ودائماً أقابلهم في الأسواق والمطاعم والأماكن العامة.. إنه جمهور جميل وشغوف فعلاً وهذا أمر يسبب نوعاً من الضغط على اللاعبين لتقديم المستوى المأمول".

وتابع: "أشعر بالسعادة وأكون متحفزاً عندما أرفع عيني للمدرجات لأرى هذا العدد الكبير من الجماهير الحاضرة للمؤازرة, ومن دون شك هم خلف كل ما تحقق للنصر لما يقدمونه من تحفيز وحماس لنا".

خسارة الهلال

وحول خسارتهم الأولى هذا الموسم من الهلال قال: "مباراة الهلال الماضية كانت صعبة وكنا ندرك كلاعبين أن الهلال سيقدم أفضل ما لديه ليمنع النصر من حسم البطولة لاسيما وأننا توجنا بكأس ولي العهد من أمامهم.. ارتكبنا العديد من الأخطاء في المباراة الأخيرة وكان لها تأثير كبير.. في اللحظة التي كان النصر متفوق عددياً على الهلال اعتقدنا بأننا فائزون لا محالة وأنا شخصيا أضعت فرصة التسجيل في مناسبتين لكن هذا هو حال المباريات الكبيرة.. لا تخضع لمقاييس.. المباراة الآن أصبحت من الماضي ولا زلنا نمتلك ثلاث فرص قائمة لحسم لقب الدوري لصالحنا ويجب علينا التركيز".



وأبدى ايلتون رغبته بالبقاء مع ناديه لمواسم مقبلة وقال: "تبقى على عقدي شهران وأنا أرغب في الاستمرار مع نادي النصر لأنني تأقلمت جيداً مع زملائي والحياة في السعودية لكن حسم هذا الأمر يبقى رهن إدارة النادي ووكيل أعمالي والمدرب".



