برشلونة يتعاقد رسمياً مع الكرواتي خليلوفيتش

أعلن صانع ألعاب فريق دينامو زغرب الكرواتي، ألين خليلوفيتش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، عن انتقاله رسمياً إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، اعتباراً من الموسم المقبل.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من الأنباء التي أوردتها الإذاعة الكاتالونية الأولى على لسان المدير الرياضي لنادي برشلونة، أندوني زوبيزاريتا، حول إنهاء نادي برشلونة الإسباني لصفقة انتقال خليلوفيتش إلى صفوف النادي الكاتالوني.

وأكّد متوسط ميدان فريق دينامو زغرب الكرواتي، بأنّه قد انتقل رسمياً إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، مُقدماً جزيل شكره لإدارة وجماهير ناديه الكرواتي على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي.

وكتب "خليلوفيتش" على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" : "أتقدم بجزيل الشكر لنادي دينامو زغرب على كل شيء، لقد كان فريقي الأول وحبي الأكبر، لكن الآن هو وقت الانتقال إلى برشلونة".

ونجح حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، في الظفر بخدمات اللاعب الكرواتي - البالغ من العمر 17 عاماً- بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي، نادي ريال مدريد، حيث كان "خليلوفيتش" قد أصبح محط اهتمام الفريقين، بعد تألقه اللافت رفقة منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم للناشئين والتي اختتمت مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم يكشف اللاعب عن التفاصيل المالية لقيمة الصفقة، لكن الإذاعة الكاتالونية الأولى قد أكّدت بأنّ قيمة الصفقة تبلغ من مليوني إلى 3 ملايين يورو.